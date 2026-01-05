Orbán Viktor megszólalt Venezueláról: ezt a magyarok pénztárcája is megérezheti – rekordgyorsasággal jött be a miniszterelnöki jóslat?

A venezuelai helyzet akár még csökkentheti is a globális olajárat, így a hazai benzinárakra is jótékonyan hathat – foglalta össze a helyzetet Orbán Viktor évindító sajtótájékoztatóján. A kormányfő emlékeztetett: Magyarország számára fontos, hogy Venezuela képes a világ olajkészletének 40 százalékát ellenőrizni, ez olyan erő, amely képes a világ olajárát befolyásolni.

Szerinte a mainál olcsóbb energiaszintek kellenek Trumpnak, komoly esélyt lát arra, hogy ez Magyarország számára kedvezőbb világpiaci olajár jön létre.

Orbán Viktor: a venezuelai helyzet az olajpiacra is hatással van / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Már reagált a piac

A piac egy drámai hétvége következményeit mérlegeli, amelynek során az Egyesült Államok elfogta Venezuela elnökét, Nicolás Madurót, Donald Trump amerikai elnök pedig bejelentette, hogy ideiglenes amerikai irányítás alá helyezi a dél-amerikai országot.

Trump vasárnap újságíróknak azt mondta, újabb csapást rendelhet el, ha Venezuela nem működik együtt az Egyesült Államok azon törekvéseivel, hogy megnyissa olajiparát és megfékezze a kábítószer-kereskedelmet. Katonai fellépéssel fenyegette meg Kolumbiát és Mexikót is. „Venezuela elnöke,

Nicolás Maduro eltávolítása valószínűleg nem jár érdemi, rövid távú gazdasági következményekkel a világgazdaság számára

– mondta a Reutersnek Neil Shearing, a Capital Economics vezető közgazdásza. – Politikai és geopolitikai hatásai azonban tovagyűrűznek.”

A Brent típusú kőolaj határidős jegyzései a plusz és mínusz tartomány között mozogtak, legutóbb 0,7 százalékkal 60,33 dollárra estek vissza, miközben az olajpiacok az amerikai venezuelai beavatkozás, valamint az OPEC+ vasárnapi döntésének hatását értékelték, amely szerint a szervezet változatlanul hagyja a kitermelési szinteket.

Az új bábelnök együttműködik

Delcy Rodriguez ügyvezető elnök első nyilatkozata szerint Venezuela újra megerősíti elkötelezettségét a béke és a békés együttélés mellett. „Hazánk külső fenyegetések nélkül, tiszteletben és nemzetközi együttműködésben szeretne élni. Úgy gondoljuk, hogy a globális békét először az egyes nemzeteken belüli béke garantálásával építik fel.

Az Egyesült Államok és Venezuela, valamint Venezuela és a régió más országai közötti kiegyensúlyozott és tisztelettudó nemzetközi kapcsolatok felé való elmozdulást helyezzük előtérbe.

Ezek az elvek irányítják diplomáciánkat a világ többi részével – írja a Facebookon. – Donald Trump elnök, népeink és térségünk békét és párbeszédet érdemel, nem háborút. Mindig is ez volt Nicolás Maduro elnök üzenete és most egész Venezuela üzenete. Ez az a Venezuela, amelyben hiszek, és ennek szenteltem az életemet. Egy Venezueláról álmodom, ahol minden jó venezuelai összejöhet. Venezuelának joga van a békéhez, a fejlődéshez, a szuverenitáshoz és a jövőhöz.”