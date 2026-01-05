Deviza
Mentők, rendőrök és a katasztrófavédelem is kivonult egy iskolához – tömegesen lettek rosszul a diákok

Szirénázó autó lepték el egy iskola környékét. Ételmérgezés gyanúja merült fel, miután több diák és felnőtt fejfájásra és hányingerre panaszkodott.
VG
2026.01.05, 14:23
Frissítve: 2026.01.05, 14:32

A nagykanizsai Kőrösi iskolában december elején történt esethez hasonló rosszullétek miatt kellett intézkedni hétfőn a zalaegerszegi Deák Ferenc Technikumban – írta meg a Zaol.

ételmérgezés
Ételmérgezés gyanúja: tömegesen lettek rosszul egy iskolában / Fotó: Pezzetta Umberto / ZAOL.hu

Több diák és felnőtt fejfájásra és hányingerre panaszkodott, az épületet ideiglenesen kiürítették, a helyszínre mentők, rendőrök és a katasztrófavédelem is kivonult.

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint az egységek kiérkezésekor mintegy 500 diákot és 40 felnőttet vezettek ki az iskola épületéből. A katasztrófavédelem mobil mérőlaborja átvizsgálta az intézményt, de egészségre ártalmas anyagot nem mutattak ki, így később visszatérhettek az épületbe.

A helyszínen lezárták a Göcseji utat az iskola környékén, a mentők folyamatosan érkeztek. A diákokat egy buszban vizsgálták meg, azokat pedig, akik rosszullétet jeleztek, további kivizsgálásra kórházba szállították.

Nem sokkal a történtek után Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere közösségi oldalán tett közzé részletesebb tájékoztatást. Közölte, hogy 

nagy valószínűséggel egy diák által elhelyezett befőttes üveg okozta a rosszulléteket. 

Az üveg egy – feltehetően vakondokriasztásra használt – vegyi anyagot tartalmazott, amely nedvesség hatására reakcióba lépett, és irritáló hatást váltott ki az iskola lépcsőfordulójában.

A polgármester közlése szerint közel negyven érintettet szállítottak a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházba megfigyelésre, de súlyos eset nem történt. Valamennyien fejfájást és hányingert tapasztaltak, állapotuk stabil.

A katasztrófavédelem az okot kiváltó anyagot eltávolította, az iskola dolgozói kiszellőztették az épületet, így a veszélyhelyzet megszűnt, a tanítás folytatódhatott. A rendőrség a helyszínt biztosította, és veszélyeztetés bűncselekményének gyanúja miatt nyomozást indított. A hatóságok hangsúlyozták: az eset súlyossága miatt a történteket nem lehet diákcsínyként kezelni.

A körülmények tisztázása folyamatban van.

Korábban megírtuk, hogy számos jelzés érkezett a veresegyházi önkormányzathoz, hogy a város iskoláiban tömeges megbetegedések történtek. Az önkormányzat által közzétett hír szerint az esetek erős hányással és hasmenéssel járnak, többen szorulnak orvosi, illetve kórházi ellátásra. 

