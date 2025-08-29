Turisták milliói álmélkodnak a világ legkülönlegeseb liftjein – itt lehet kipróbálni őket

Bár a liftek története már Krisztus előtt több száz évvel elkezdődött – az első írásos feljegyzés a Kr. e. 1. századból Vitruvius római építésztől származik, aki Archimédész görög matematikus és feltaláló Kr. e. 235 körül épített emelőszerkezetét említi –, az első biztonsági felvonót csak jóval később, 1852-ben fejlesztette ki Elisha Otis.

A találmány átütő sikere annak volt köszönhető, hogy a kabin akkor sem esett le, ha a kábel elszakadt. Az új technikának köszönhetően 1870-ben megépült a világon az első épület, amely utaslifteket használt: a kilencemeletes New York-i Equitable Life Building. Ezt követően Werner von Siemens német feltaláló 1880-ban megépítette az első elektromos felvonót, néhány évvel korábban pedig J. W. Meaker szabadalmaztatta a liftajtók biztonságos kinyitásának és bezárásának módszerét. Innentől a lifttechnika fejlődése megállíthatatlan volt, és a liftek sebessége jócskán megnőtt.

A Hammetschwand lift Európa legmagasabban fekvő kültéri felvonója, egy látványos sziklaösvényt köt össze a Bürgenstock-fennsíkon található Hammetschwand kilátóponttal, ahonnan csodálatos panoráma nyílik a Luzerni-tóra. Fotó: Shutterstock

A modern liftek piaca

A 200 méter feletti épületek száma 2000 óta megháromszorozódott, így az évek során egyre több felvonót telepítettek és további technológiákat is fejlesztettek. Azonban a felvonók története nem lenne ugyanaz az említett Elisha Graves Otis nélkül, aki szabadalmaztatta a modern lift kinézetét és működését.

Ma az Otis Elevator Company birtokolja a legnagyobb részesedést a modern liftek és mozgólépcsők gyártásában és beszerelésében a világpiacon.

A vállalat felvonóit a világ leghíresebb épületeibe telepítették, beleértve az Eiffel-tornyot, az Empire State Buildinget, a Világkereskedelmi Központ épületét és a Burdzs Kalifát.