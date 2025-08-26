Deviza
Ennyi volt, összeomlik a sörfőzdék világa – „úgy hullanak majd, mint az őszi legyek"!

Stefan Blaschak szerint a sörfőzdék világa összeomlik, szinte naponta mennek csődbe kis cégek, és ez a nagyokat is érinteni fogja.
VG/MTI
2025.08.26, 12:42
Frissítve: 2025.08.26, 14:43

Csődhullám vár a német sörfőzdékre az elkövetkező években, kicsikre és nagyokra egyaránt – véli Stefan Blaschak, a bajor Oettinger cég vezérigazgatója.

On,Location,Shot,Of,A,Brewery Válságban a német söripar
Válságban a német söripar: a sörfőzdék úgy hullanak majd, mint ősszel a legyek az Oettinger vezetője szerint / Fotó: Kitty / Shutterstock

A vállalatvezető az Augsburger Allgemeine című újságnak úgy fogalmazott, hogy „a sörfőzdék úgy hullanak majd, mint ősszel a legyek”. 

A sörfőzdék világa összeomlik: szinte naponta mennek csődbe kis cégek, és ez a nagyokat is érinteni fogja.

A vállalatvezető borúlátását részben arra alapozza, hogy idén eddig „földcsuszamlásszerű”, 7-7,5 százalékos a németországi sörfogyasztás esése, ami jelentős gyorsulás az elmúlt évek viszonylag folyamatos, 2-3 százalékához csökkenéséhez képest. Stefan Blaschak szerint csak az idei első fél évben mintegy 2,6 millió hektoliterrel kevesebb sör fogyott, ami körülbelül napi 3 millió doboznak felel meg.

Az Oettinger már korábban bejelentette azt a tervét, hogy jövő tavaszig leállítja a termelést négy német sörfőzdéjének egyikében, Braunschweigben. 

Német söripar: válságban a több évszázados hagyomány – a fiatalok hátat fordítanak a sörnek

Már több tucat sörfőzde zárt be, és a nem alkoholos sör vált az utolsó menekülőúttá. A német söripar egyre nagyobb nyomás alatt van : az infláció és a magas energiaköltségek mellett a fiatal generációk alkoholellenes trendje is megroppantja a piacot.

