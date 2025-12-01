Lázár János az összes állami beruházásnál vizsgálatot rendelt el: „mindenkit elszámoltatunk, mindenkit előveszünk"

„Alvállalkozó nem maradhat kifizetetlenül!” – írta Lázár János hétfői videójához a Facebookon.

Lázár János az összes állami beruházásnál vizsgálatot rendelt el / Fotó: Balogh Zoltán

Az építési és közlekedési miniszter a videójában elmondta, hogy a hétvégén többen is megkeresték azzal, hogy alvállalkozóként állami beruházásokon dolgoznak, de hosszú ideje nem jutnak hozzá a pénzükhöz.

Lázár János bejelentette,

soron kívüli általános vizsgálatot rendel el az összes magyar állami beruházást illetően, hogy az alvállalkozók hogyan és mikor kapják meg a pénzüket.

A miniszter hozzátette, hogy az az alvállalkozó, aki jó áron, jó minőségben és tisztességesen elvégezte a munkát, akár soron kívül is meg kell kapnia a jogos fizetségét.

„Minden fővállalkozót elszámoltatunk, minden fővállalkozót előveszünk.

Mindenkinek kötelező az alvállalkozókat a legrövidebb határidőn belül kifizetnie. Ennek meg kell történnie a következő hetekben”

– jelenítette ki.

Lázár János közölte, hogy a vizsgálat kemény lesz és szigorú. Úgy fogalmazott, hogy az alvállalkozók pénzhez jutnak, a fővállalkozók kapaszkodhatnak.

Arra kérte azokat az alvállalkozókat, akiknek ilyen jellegű panasza van, hogy soron kívül tegyenek bejelentést Juhász Tünde közigazgatási államtitkárnál az építési és közlekedési minisztériumban.

A sajtó korábban beszámolt arról, hogy a V-Híd Z több alvállalkozóját nem fizette, majd a cég vezérigazgatóját menesztették. Az Index rákérdezett Mészáros Lőrinc tulajdonosnál, hogy az elbocsátáshoz köze volt-e Lázárnak.

Az üzletember úgy fogalmazott, hogy „elég furcsa helyzet lenne, ha egy miniszter hatására én bármelyik vezetőmet elbocsátanám – ilyen nem történt, és példátlan is lenne”.

„A Mészáros csoportban mindig tisztességesen jártunk el a velünk dolgozó vállalatokkal, főként azokkal, akik korrektül teljesítettek.

Fővállalkozó és alvállalkozó között természetesen előfordulhat vita, de ezeket minden esetben rendezzük. A mostani történet is inkább politikai támadás volt”

– mondta.

Mészáros Lőrinc azt is mondta, hogy egyetlen cégük ellen sem indult feljelentés. „Én is voltam alvállalkozó, tudom, milyen érzés, ha valakit hátrány ér. A fővállalkozónak nincs joga megkeseríteni az alvállalkozó életét – ezt én soha nem tűrném el” – tette hozzá.