Kecskeméten jön a következő nagy bejelentés: Orbán Viktor ismét színpadra lép – élő közvetítés

Szombaton először csokimikulást találtunk a cipőnkben, most pedig Orbán Viktor is beáll a pódium mögé, hogy Kecskeméten fontos közéleti és gazdasági ügyekről beszéljen, és a résztvevők kérdéseire is válaszoljon.
VG
2025.12.06, 10:37
Frissítve: 2025.12.06, 12:11

Szombat délelőtt 11 órakor rajtol Kecskeméten a Digitális Polgári Kör (DPK) rendezvénysorozatának legújabb állomása, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond, ezután pedig a nézők kérdéseire is válaszolni fog. A korábbi nagygyűlésekhez hasonlóan Mikulás napján is fontos bejelentések jöhetnek, a Világgazdaság pedig élőben tudósít az eseményről, ahol szóba kerülhetnek gazdasági, energetikai és háborúval kapcsolatos témák is.

Orbán Viktor
Szombat délelőtt újra színpadra lép Orbán Viktor, ezúttal Kecskeméten, ahol a beszédét követően élőben fog kérdésekre válaszolni / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A miniszterelnök a győri és nyíregyházi fórumok után folytatja országjárását, és a legutóbbi állomások komolysága alapján most is érdemi bejelentésekre lehet számítani. A műsorvezető ezúttal Csiszár Jenő lesz, aki 27 év után tér vissza, Milánóból érkezve a rendezvényre. A fórumon felszólal Orbán Balázs politikai igazgató is, a közönség soraiban pedig ott lesznek a DPK nagykövetei, Szabó Zsófi és Rákay Philip, helyi közéleti szereplőkkel és művészekkel együtt.

 

Orbán Viktor ünnepi bejelentésre készülhet?

A kecskeméti esemény különös hangsúlyt kap, mivel a miniszterelnök a legutóbbi, nyíregyházi felszólalása során is kiemelkedő gazdasági és energetikai ügyekről számolt be:

  • az orosz elnökkel folytatott moszkvai tárgyaláson sikerült elérni, hogy Magyarország a következő időszakban is biztosan megkapja a leszerződött gáz- és olajmennyiséget;
  • bejelentette, hogy a következő tíz évben 670 milliárd forintos fejlesztési csomag érkezik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe;
  • valamint a Tisza Párt gazdasági terveiről is szó esett, amelyek a miniszterelnök szerint Brüsszel régi követelései.

Mindezek alapján Kecskeméten is várható, hogy szóba kerül a térség fejlődése: út-, gyár- és szolgáltatásfejlesztések, valamint a Tisza-terv gazdasági következményei. Emellett előkerülhet Ukrajna finanszírozása is, különösen a legfrissebb brüsszeli viták fényében.

Az eseményről a Világgazdaság is élőben tudósít.

 

Az egész ország figyeli: Orbán Viktor valami különlegesre készül órákon belül – bejelenések jöhetnek Mikulásra?

Győr és Nyíregyháza után itt az újabb vidéki helyszín. Orbán Viktor nem akárkivel beszélget majd és benne van a pakliban, hogy fontos vállalások hangozhatnak el a következőkormányzati ciklusra vonatkozóan.

 

