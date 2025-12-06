Csernobil árnyékában: újabb atomkatasztrófa fenyegeti Ukrajnát – a kutatók felújítást sürgetnek, de útban van a háború
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség pénteken megerősítette: egy februári dróntámadás megrongálta a csernobili betonszarkofágot, amely a sugárzás kiszabadulását hivatott megakadályozni. S bár azonnali nukleáris veszélyt nem állapítottak meg, a védőburok már nem képes maradéktalanul ellátni feladatát, így átfogó felújításra lesz szükség.
Csernobil tovább kísérti Ukrajnát
A NAÜ pénteki jelentése szerint a múlt héten végzett helyszíni vizsgálatok kimutatták: a februárban bekövetkezett dróntámadás károkat okozott a csernobili atomreaktor fölé emelt acélszarkofágban. Ez az építmény az 1986-ban felrobbant negyedik blokk köré épült, feladata pedig a sugárzó anyagok elszigetelése és a környezet védelme.
A NAÜ szerint a támadás után a védőburok elvesztette elsődleges biztonsági funkcióját, ami komoly kockázatot jelent a hosszú távú nukleáris védelem szempontjából.
Rafael Grossi, a szervezet főigazgatója a Reutersnek hangsúlyozta, hogy bár a szerkezet egyes részeiben, például a megfigyelőrendszerekben nem találtak végleges károsodást, a kritikus pontokon már elengedhetetlen a teljes körű felújítás.
A helyreállítás egy részét megkezdték, de a NAÜ szerint gyors és nagyszabású beavatkozásra lesz szükség a további károk megelőzéséhez – ezt azonban megnehezíti a háború.
A támadás körülményei továbbra is vitatottak. Ukrajna szerint orosz drón csapódott a létesítménybe, átmeneti tüzet is okozva. Moszkva azonban tagadja, hogy köze lenne az akcióhoz.
Az ENSZ korábbi mérései alapján ugyanakkor a sugárzási szint stabil, és nem érkezett jelentés radioaktív anyag kiszivárgásáról. A NAÜ mégis figyelmeztet: a jelenlegi állapot hosszú távon nem fenntartható, a szarkofág épsége pedig kulcskérdés Európa nukleáris biztonsága szempontjából.
Rendkívüli: Oroszország megtámadta a csernobili atomerőművet – jelentős károk keletkeztek – videó
Volodimir Zelenszkij közölte, hogy az oroszok drónnal támadták az atomerőművet péntek hajnalban. A robbanás a csernobili atomerőműnek azt a blokkját érte, amelyik érintett volt a csernobili katasztrófában. Habár a sugárzási szint nem emelkedett, jelentős károk keletkeztek. Az ukrán elnök szerint Oroszország az egész világra terrorfenyegetést jelent.