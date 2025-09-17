Az Amazon tovább kényezteti a brit dolgozóit: jön az újabb fizetésemelés, és itt még nem állnak meg

Újabb fizetésemelést jelentett be az Amazon az Egyesült Királyságban dolgozó raktári és logisztikai alkalmazottaknak. A vállalat közölte, hogy szeptember végétől a kezdő órabérek 5,5–5,9 százalékkal nőnek, így a jövőben a munkavégzés helyétől függően 14,30 és 15,30 font között alakulnak. Ez az éves fizetések szintjén legalább 29 744 fontot, bizonyos helyeken pedig 31 824 fontot jelent.

Az Amazon érezhető fizetésemelést jelentett be a brit dolgozóknak / Fotó: max.ku

A változás szeptember 28-tól lép életbe, és több tízezer alkalmazottat érint országszerte – beleértve a teljes állású, részmunkaidős, szezonális és ideiglenes dolgozókat is. A mostani emelés azt jelenti, hogy egy év alatt összesen 80 pennyvel nőtt az órabér,

2022 óta pedig 43 százalékkal emelkedett a legalacsonyabb kezdőfizetés.

Az Amazon szerint ezzel az Egyesült Királyságban dolgozó alkalmazottaik számára továbbra is versenyképes kereseti lehetőséget biztosítanak. A fizetés mellett a munkavállalók különféle juttatásokat is kapnak, amelyek éves értéke meghaladja a 700 fontot. A csomag része többek között a magán-egészségbiztosítás, az életbiztosítás, a jövedelembiztosítás, a céges nyugdíjprogram, a dolgozói kedvezmények és a részben támogatott étkezés.

A cég kiemeli a Career Choice programot is, amely teljes mértékben fedezi a munkavállalók szakmai képzéseit évente akár 3000 font értékben, akkor is, ha a megszerzett képesítés nem közvetlenül az Amazonnál vezet előrelépéshez. A kezdeményezés 2014-es indulása óta több mint 23 ezer munkavállaló vett részt benne.

Óriási brit beruházásba kezd az Amazon

Az Amazon a nyáron bejelentette, hogy két új irodaházat nyit Londonban, ezzel új munkahelyeket teremtve, és fejlesztve a már meglévő infrastruktúrát. A bejelentés része annak a szélesebb beruházási tervnek, amelynek értelmében az Amazon 2025 és 2027 között összesen 40 milliárd fontot (18,8 ezermilliárd forint) fordít a brit jelenlétének fejlesztésére.

A beruházás több ezer új, teljes munkaidős álláshely létrejöttét támogatja majd, ezek túlnyomó többsége Londonon és Délkelet-Anglián kívül valósul meg. A vállalat közölte, hogy 2025 végén egy új, korszerű létesítményt nyit Hull városában, ahol 2000 új munkahely jön létre, míg 2026-ban egy hasonló nagyságrendű raktárközpont nyílik Northamptonban is.