Már a tenger gyümölcsei is veszélyben vannak a geopolitika feszültségek miatt

Súlyos fennakadásokkal néz szembe a garnélarák-ágazat, amely a világ legnagyobb mennyiségben kereskedett tengeri herkentyűit állítja elő. Mindez az amerikai vámok miatt van, amelyek aránytalanul nagymértékben sújtják az ázsiai exportőröket. Az akár 50 százalékot is elérő vámok miatt a kereskedelmi forgalom átterelődik alternatív piacokra és azokon túlkínálatot okoz, ami miatt világszerte áringadozásokkal kell szembenézniük a piaci szereplőknek – idézte a Rabobank elemzését az Euromeatnews.

Az amerikai vámok a lazac piacát is felforgatják / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Ebben a helyzetben a hosszú termelési ciklusok és a friss logisztikától való függőség által korlátozott lazacipar is veszélybe kerül – állítják a bank elemzői. A kanadai lazacra kivetett potenciális amerikai vámok az egész piac destabilizálódását okozhatják, mivel Kanada termelésének 87 százalékát az Egyesült Államokba szállítja. A bizonytalanság már most is visszafogja a beruházásokat, és magasabb fogyasztói árakhoz, valamint a kereslet csökkenéséhez vezethet.

Ezt teszik az amerikai vámok

Az olyan édesvízi fajok, mint a tilápia – amellyel kapcsolatban mostanában kétségek merültek fel – és a pangasius, szintén nyomás alatt állnak. A kínai tilápiára 75 százalékos amerikai vámot szabtak ki, ami versenyképtelenné tenné. A kevés életképes helyettesítő miatt az amerikai fogyasztás várhatóan meredeken csökkenni fog, míg a túlkínálat azzal a veszéllyel jár, hogy az árak nagymértékben csökkennek Kínában, Afrikában és Latin-Amerikában egyaránt.

Vámmegállapodás: milyen hatása lesz az élelmiszerpiacokra?

Az európai élelmiszeripar egyértelműen az amerikai vámok megemelkedésével nézhet szembe. A termelés áttelepítésének nincs realitása az élelmiszerpiacon, így marad az árverseny vagy az új piacok megszerzése az emelt vámok elkerülésére, az utóbbi azonban már egy olyan globális folyamatot takar, amellyel nemcsak Európának, hanem más államoknak is meg kell küzdeniük.

A tengerfenéki halak piacai szintén a szankciók és vámok kereszttüzében vannak. Az orosz eredetű hal egykor központi szerepet játszott a globális kínálatban, de most korlátozott mennyiségben kapható, ami áremelkedéseket okoz Európában és a fehér húsú halakból készülő, feldolgozott surimi túlkínálatát Ázsiában. Az iparág minden szegmensben elhúzódó bizonytalansággal néz szembe, ami stratégiai diverzifikációt és hazai piacfejlesztést igényel.