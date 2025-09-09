Egyre több ukrán áramot vásárol Magyarország, mi vagyunk a legnagyobb partnere

Ukrajna áramot exportál, amikor az orosz katonai támadások célpontjában lévő villamosenergia-rendszere lehetővé teszi, hiszen Ukrajában is belendültek a naperőművek. Legnagyobb vevője Magyarország, amely pillanatnyilag nettó áramimportőri pozícióban van keleti szomszédjával szemben.

Belendült Ukrajna áramexportja / Fotó: Mny-Jhee / Shutterstock

Pluszbevétel euróban

Az ukrán áramkivitel felfutását a nagyobb termelésen felül az tette lehetővé, hogy az Európai Villamosenergia-átviteli Rendszert Üzemeltetők Hálózata (ENTSO-E) 250 megawattal, 900 megawattra növelte azt az exportkapacitást, amellyel keleti szomszédunk a hálózat országaiba szállíthat villamos energiát. A megnövelt export révén Ukrajna könnyebben tarthatja egyensúlyban a villamosenergia-rendszerét, az erőművei pedig többletbevételre tehetnek szert, amikor éppen van többletkapacitásuk. (Egy piaci szereplő korábban egy további előnyre is felhívta a Világgazdaság figyelmét: az ukrán exportőrök az uniós kivitellel euróhoz jutnak, míg a belföldi eladással csak hrivnyához.)

Az új helyzetben Ukrajna júniusban 150 százalékkal 237 gigawattórára növelte a villamosenergia-exportját az előző hónaphoz képest. Ezzel 2023 októbere óta most lett először ismét nettó áramexportőr. Tavaly júniusban egyáltalán nem exportált. Júliusi kivitele még nagyobb, 283 megawattóra volt, az augusztusi pedig 60 százalékkal tovább emelkedve 450 megawattórát tett ki.

Magyarország a fő vevő, de a fő eladó is

A kivitel legnagyobb hányada, 38 százaléka Magyarországra érkezett, a második legnagyobb tétel, 29 százalék pedig Moldovába jutott. Ukrajna Magyarországra több mint 170 gigawattóra-t exportált, ahonnan csak 110 gigawattóra-t vásárolt. Nyolc hónap alatt a Magyarországra irányuló teljes villamosenergia-exportja meghaladta a 380 gigawattórát. Ez 27 százalékkal haladja meg az adott időszak importját. Eközben Ukrajna villamosenergia-importja augusztusban mindössze 2,5 százalékkal nőtt júliushoz képest, elérve a 264 gigawattórát. A behozatal minden irányból emelkedett, kivéve Lengyelországot és Szlovákiát.

De Ukrajna áramimportjából is Magyarország részesedése maradt a legnagyobb: 41 százalék.

Ez azonban 44 százalékkal kisebb mennyiséget takar a tavaly augusztusinál.

Fel-le cikázik az áram ára a HUPX-en

A naperőművi termelés persze felfutott Magyarországon is, már szokásossá vált irreális kilengéseket generálva a magyar áramtőzsdén. Jellemző, hogy amikor az országban az áram iránti igény már belendül, de a naperőművek még nem adnak elég villamos energiát, belendül az import is, és elszaladnak az árak. Az elmúlt napokban ezért

reggel 8 óra tájban 300 euróért mérték a HUPX-en a termék megawattóráját.

Este 8 felé – amikor az igények szintén megugranak, de a naperőműveket ez már nem érdekli, 400 euró körülre szöktek fel a jegyzések.

Ezeket az árakat érdemes a napon belüli másik véglethez hasonlítani: délután egy óra felé 95 euróért is hozzá lehetett jutni a villamos energiához a magyar áramtőzsdén.

Ebben az időszakban még exportra is maradt áram az egyébként vastagon nettó áramimportőr Magyarországnak, csak éppen meglehetősen kevés pénzt lehetett kérni a portékáért.