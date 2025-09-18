Dráma a Ben & Jerry's-nél: bejelentették a szakítást

Távozik a Ben & Jerry’s márkától Jerry Greenfield. A márka társalapítója azt állítja, hogy azért hagyja ott a márkát, mert anyavállalata, az Unilever gátat szab annak, hogy a márka nyilvánosan állást foglaljon a világ eseményeivel és a közélet történéseivel kapcsolatban a márkaértékek mentén – számol be az Origo. Az Unilever azt állítja, hogy ennek semmilyen korlátot nem szabtak, és betartották az akvizícó során erre vonatkozóan tett vállalásaikat.
A Ben & Jerry’s 2000-ben került az Unilever égisze alá. Az erről szóló megállapodásba Greenfield és a másik alapító, Ben Cohen belefoglaltak egy záradékot, ami Greenfield szerint „örökre szólóan rögzítette társadalmi küldetésünket és értékeinket a vállalat irányítási struktúrájában”. Szerinte az Unilever ezt a függetlenséget, illetve a záradékban foglalt vállalást vonta meg tőlük.
Az Unilever a The Wall Street Journalnek adott nyilatkozatában viszont azt írja, nem tartja megalapozottnak Greenfield állításait, és nem is ért azokkal egyet. A vállalat közleménye szerint anyacégként együttműködtek a Ben & Jerry’szel a márka „erős, értékeken alapuló pozíciójának” megerősítésében.
A fejlemény akkor jelentkezett, amikor az Unilever épp egy jelentős szerkezeti átalakítást hajt végre: miként a Világgazdaság megírta, leválasztják azt a divíziót a vállalatmonstrum testéről, amelyhez a Ben & Jerry’s is tartozik, és a tervek szerint az új egység Amszterdamban kap tőzsdei bevezetést.
A The Magnum Ice Cream Company nevet viselő divízió azt közölte, hogy folytattak egyeztetéseket mindkét márkaalapítóval a szakítás bejelentése előtt, illetve Cohen szerint befektetőkkel is tárgyaltak a márka Unilevertől való visszavásárlásról, sikertelenül.
