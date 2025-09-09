Önálló útra lép a Magnum, a befektetőknek is jut a nyalánkságból

A Magnum jégkrém és a többi fagyasztott nyalánkság lehet az Unilever profiltisztításának nagy nyertese. A brit-holland élelmiszeripari és háztartási cikkeket gyártó óriáscég ugyanis jelentős forgalomnövekedésre számít jégkrémüzletágának novemberre tervezett leválasztásától és tőzsdére vezetésétől.
A többi között a Hellmann’s, a Knorr, a Ben & Jerry’s márkák tulajdonosa éves szinten 3-5 százalékos bevételbővülést vár az önálló cégbe kiszervezett jégrémüzletágtól, amely Magnum Ice Cream Company néven debütálhat az amszterdami tőzsdén még az idén.
A Magnum mellett a Cornetto és a Ben & Jerry’s jégkrémeket gyártó érdekeltségében 20 százalék körüli részesedést tart csak meg az Unilever.
Az új leányvállalat a 88 milliárd dolláros globális jégkrémpiac ötödét uralja majd, ahol olyan riválisokkal versenyez, mint a Nestlé által támogatott Froneri.
A november közepére ütemezett spin-off döntő próbatétel lesz az új vezérigazgató, Fernando Fernandez számára, aki a vezetőség racionalizálásával és a haszonkulcs növelésével szeretné felrázni a fogyasztási cikkek gyártásával foglalkozó óriásvállalatot.
A világ öt legnagyobb jégkrémbrandjéből négyet birtokló Unilever jégkrémüzletága 7,9 milliárd eurós árbevételt és 1,2 milliárd euró tisztított EBITDA-eredményt ért el 2024-ben.
Az idei második negyedévben a jégkrém bizonyult az Unilever leggyorsabban növekvő termékkategóriájának 7,1 százalékos bevételbővüléssel. A szegmens azonban jellemzően alacsonyabb árréseket tudott felmutatni a többi termékkategóriánál.
A leánycég létrehozásával és leválasztásával egy fókuszáltabb termékportfólió kialakítását célozza az élelmiszeripari óriás, amely a termelékenység javulását és a növekedés élénkülését is reméli a lépéstől.
Az áramvonalasítás tükrözi a versenytársak hasonló döntését. A Keurig Dr Pepper a múlt hónapban közölte, hogy egyesül a JDE Peet’sszel, majd szétválasztja hideg italok és kávé divízióit. A svájci Nestlé is fontolgatja a vitamindivíziójában gyengén teljesítő márkák eladását.
