Borítékolható a felfordulás: két hét múlva leáll az egyik nagy nemzetközi repülőtér Európában – egyetlen járat sem fog elindulni

A szakszervezeteknek elegük van a kormány megszorításaiból, különösen a munkanélküli ellátás és a nyugdíj területén. A brüüsszeli repülőtér dolgozói is csatlakoznak asztrájkhoz, így október 14-én egyetlen gép sem indul onnan.
VG/MTI
2025.09.30, 20:50
Frissítve: 2025.09.30, 21:00

Minden, a brüsszeli repülőtérről induló utasszállító járatot törölnek október 14-én az országos sztrájk miatt – közölte a légikikötő vezetése kedden. A munkabeszüntetéshez ugyanis a a biztonsági szolgáltató G4S cég számos alkalmazottja is csatlakozik, így az különösen nagy hatással lesz a repülőtérre.

A brüsszeli repülőtér ellen nemrg kibertámadás is történt.Fotó: AFP

A brüsszeli repülőtér fontos európai csomópont

A sztrájk miatt nemcsak a Brüsszelből induló gépeket törlik, de az érinthet számos, a repülőtérre érkező járatot is. Az utasokat a légitársaságok közvetlenül értesítik a törlésekről és a lehetséges alternatívákról.

A brüsszeli repülőtérről 180 közvetlen úti cél közül lehet választani, amelyeket 68 légitársaság szolgál ki. Tavaly összesen 23,6 millió utast fogadott, ami 6,4 százalékos növekedést jelent 2023-hoz képest.

A belga kormány megszorító intézkedései ellen a szakszervezetek már hónapok óta tiltakoznak, így a repülőtér is arra hívta fel a figyelmet, hogy 

ez lesz a hatodik olyan országos sztrájk, amely jelentős fennakadást okoz a forgalomban.

Bart De Weyer belga miniszterelnök júliusban jelentette be az évszázad legnagyobb szociális és gazdasági reformját, amely többek között a nyugdíjrendszer és a munkanélküli ellátások szigorítását foglalja magában. A szakszervezetek szerint a kormány ezzel szétzilálta a szociális biztonságot és a jövő kilátásait.

Február óta először De Weyer kedden ismét tárgyalt a szakszervezetekkel és a munkaadói érdekképviseletekkel a szociális kérdésekről és a költségvetésről. Bár magát a megbeszélést a szakszervezetek üdvözölték, rendszeresebb párbeszédet sürgettek, különösen a nyugdíj- és munkanélküliek ellátásával összefüggő reformok kapcsán.

