Ez megint félremagyarázható: Trump közölte, milyen esetben vet ki az USA erős szankciókat Oroszországra

Donald Trump egy nappal azután, hogy kijelentette: elveszíti a türelmét Vlagyimir Putyin elnökkel szemben az ukrajnai háború miatt, azt mondta, hogy „készen áll jelentős szankciókat kivetni Oroszországra, amikor minden NATO-tagállam beleegyezett, és valóban ezt teszi, és amikor minden NATO-tagállam abbahagyja az olaj vásárlását Oroszországból, egy szombati, Truth Social oldalán közzétett bejegyzésben.

Donald Trump a NATO-t is bevonná a szankciók kivetésébe / Fotó: AFP

A Bloomberg pénteki beszámolója szerint az Egyesült Államok azt tervezi, hogy felszólítja a G7-et, hogy akár 100 százalékos vámokat vessenek ki Kínára és Indiára az orosz olajvásárlásaik után, annak érdekében, hogy meggyőzze Putyint, hogy vessen véget az ukránok elleni inváziónak.

Halálos, de nevetséges háború

„Ez, valamint a NATO azon csoportja, amely 50–100 százalékos vámokat vet ki Kínára, olyan vámokat, amelyeket az Oroszországgal és Ukrajnával vívott háború befejezése után teljes mértékben visszavonnak, szintén nagy segítséget jelent majd ennek a halálos, de nevetséges háborúnak a befejezésében” – írta Trump.

Úgy fogalmazott: mint tudják, a NATO győzelemre vonatkozó elkötelezettsége jóval kevesebb, mint 100 százalék, és az orosz olaj felvásárlása egyesek által sokkoló volt!

Ez nagymértékben gyengíti az önök tárgyalási pozícióját és alkuerejét Oroszországgal szemben

– tette hozzá.

Mit mondott Donald Trump?

Mint emlékezetes, korábban egész kampány indult azzal kapcsolatban, mit is mondott Trump az orosz olaj importjáról, és bebizonyosodott: félrevezette a közvéleményt a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott telefonbeszélgetés tartalmáról Volodimir Zelenszkij és Emmanuel Macron francia elnök. Akkor Magyarországot és Szlovákiát vádolták, utóbb azonban kiderült, az amerikai elnök nem beszélt e két ország olajimportjáról, ellenben azzal vádolta Európát, hogy Indián keresztül orosz olajat vásárolnak, ez az üzenet pedig bizonyosan nem Budapestnek és Pozsonynak szólt.