Amerika megkegyelmez a NATO második legerősebb hadseregének: megkapja az F-35-ös csúcsvadászgépeket és még egy seregnyi F-16-ot – de Trump súlyos árat szabott

Az Egyesült Államok feloldhatja a Törökország elleni szankciókat és hozzájárulhat korszerű F-35-ös típusú vadászgépek vásárlásához, de azt akarja, hogy Ankara állítsa le az orosz kőolaj vásárlását – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök, aki a Fehér Házban fogadta csütörtökön török hivatali partnerét, Recep Tayyip Erdogant.
Erdogan mintegy hat év óta először jár a Fehér Házban. Az Ovális Irodában egymás mellett ülve Trump nagyon kemény embernek nevezte Erdogant, és közölte: kész szinte azonnal feloldani a szankciókat, de szeretné, hogy Törökország leállítaná az orosz kőolaj vásárlását.
"Hosszú idő óta barátok vagyunk, beleértve az a négy évet is, amikor száműzetésben voltam" – jelentette ki Trump Joe Biden elnökségére utalva. Törökország reméli, hogy az Egyesült Államok feloldja a szintén Trump elnöksége alatt, 2020-ban az orosz Sz-400Sz rakétavédelmi rendszerek vásárlása után kirótt szankciókat, és lehetővé teszi számára a Lockheed Martin által gyártott fejlett F-35-ös vadászgépek beszerzését.
Ankara emellett 40 darab F-16-os vadászgépet is szeretne vásárolni. Arra az újságírói kérdésre válaszolva, hogy mikor oldják fel a szankciókat, Trump a tárgyalások előtt kijelentette: szinte azonnal, ha jól alakul a találkozónk.
A NATO második legnagyobb hadseregével rendelkező Törökország erősíteni kívánja légvédelmét a térségbéli fenyegetésekkel szemben. A Fehér Házban tartott tárgyalások befejeztével a két elnök közös vacsorán vesz részt.
A megállapodások legnagyobb része a repülőgépiparban várható. A Boeing és a Lockheed Martin akár 250 utasszállító repülőgép és további F–16-os vadászgépek megrendelésére számíthat – közölték a török tisztviselők.
Szerdán Törökország hosszú távú megállapodásokat jelentett be a Mercuria Energy Group és a Woodside Energy Group cégekkel mintegy 76 milliárd köbméternyi cseppfolyósított földgáz vásárlásáról, főként amerikai üzemekből. A gázszállítmányok és a védelmi megállapodások erősíthetik a kétoldalú kereskedelmet, amelyet a két ország évi 100 milliárd dollárra növelne.
Az IMF adatai szerint a kereskedelem nagyjából kiegyensúlyozott, így Törökország csak 15 százalékos amerikai vámokkal szembesül, ami az egyik legalacsonyabb Trump által kivetett arány volt.
A kapcsolatok jövőbeli alakulása Törökország határain túl is éreztetheti hatását, különösen Szíriában. Ankara ugyanis amerikai segítséggel próbál egyezséget létrehozni a szíriai kurd harcosok és Ahmed al-Sharaa új damaszkuszi kormányához hű erők között.
A NATO második legerősebb tagországa megkezdte a saját tankja sorozatgyártását – videón az Altay
Törökország új szakaszba lépett védelmi iparának fejlődésében: Ankarában hivatalosan is megkezdődött az Altay harckocsi sorozatgyártása. A török szupertank megszületését a kormány és a gyártó BMC „százéves álom beteljesüléseként” jellemezte, amely mérföldkő a nemzeti hadiipar számára.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.