Valóra vált a százéves álom: a NATO második legerősebb tagországa megkezdte a saját tankja sorozatgyártását - videón az Altay, amitől a németek is félhetnek

Elindult Ankarában az Altay harckocsi sorozatgyártása, amelyet a török vezetés „százéves álomként” ünnepel. A török szupertank hazai fejlesztésű motorral készül, és hamarosan hadrendbe kerül. A projekt a török hadiipar önállóságát hivatott erősíteni.
VG
2025.09.09., 05:20

Törökország új szakaszba lépett védelmi iparának fejlődésében: Ankarában hivatalosan is megkezdődött az Altay harckocsi sorozatgyártása. A török szupertank megszületését a kormány és a gyártó BMC „százéves álom beteljesüléseként” jellemezte, amely mérföldkő a nemzeti hadiipar számára.

Török szupertank: új szintre lépett Ankara védelmi önállósága
Török szupertank: új szintre lépett Ankara védelmi önállósága / Fotó: Anadolu via AFP

A török szupertank a fővárosban épült, ultramodern üzemben készül, a repülő- és űripari ipari övezetben (HAB). Az Altay szívét a hazai fejlesztésű BATU motor adja, amely minden próbát sikerrel teljesített. Az első példányok rövidesen a török fegyveres erőkhöz kerülnek, erősítve a hadsereg képességeit és csökkentve az ország külföldi beszállítóktól való függőségét.

Fuat Tosyalı, a BMC elnöke az Anadolu hírügynökségnek nyilatkozva így fogalmazott:

Átéltük Törökország százéves álmát, és megkezdtük az Altay harckocsi sorozatgyártását. A tankjaink minden vizsgát sikerrel teljesítettek, a gyár elkészült, és mostantól a hadsereg szolgálatába állíthatjuk őket.

Az üzem nemcsak az Altay gyártásának ad otthont: itt készül majd az Altug 8×8 páncélozott harcjármű is, amelyből már most vannak megrendelések. A létesítmény így a török szárazföldi haderő jövőbeli központjává válhat, és a török szupertank mellett más csúcstechnológiás eszközöket is előállít.

A török szupertank nemzeti felelősség

A BMC Power már tavaly elindította saját motorjainak gyártását, 400 és 1500 lóerő közötti teljesítménnyel, szárazföldi és haditengerészeti járművekhez egyaránt. A BATU erőforrás jelenleg hosszú távú teszteken van, köztük egy 10 ezer kilométeres futáspróbán. „Eddig semmilyen fennakadás nem volt a programban” – mondta Tosyalh.

A vállalatvezető hangsúlyozta Recep Tayyip Erdogan elnök szerepét is, aki a projekt minden szakaszát figyelemmel kísérte és támogatta. 

Ez nemcsak ipari, hanem nemzeti felelősség. A tank beruházása hosszú távú küzdelem eredménye, amely az elnök elszántsága nélkül nem jöhetett volna létre

– fogalmazott. Az Altay Törökország első saját fejlesztésű, teljes értékű fő harckocsija, amely modern páncélvédelmet, erős fegyverzetet és kiemelkedő mozgékonyságot kínál. A török szupertank célja, hogy új szintre emelje a hadsereg képességeit, miközben Ankara exportlehetőségeket is nyitna szövetséges országok számára.

A németek szerint a Leopard 2A7V jelenleg technológiai és terepi tapasztalat szempontjából is a mérce a modern harckocsik között — megbízhatóság, tűzerő, védettség és NATO-integráció terén továbbra is vezet. Ugyanakkor az Altay mint török szupertank stratégiai előnyt kínál: költséghatékonyságával és függetlenségével vonzó alternatívát jelenthet olyan országok számára, amelyek kerülnék a NATO-hoz kapcsolódó politikai kötelékeket. Ha Törökország leküzdi a motorbeszerzési és gyártási akadályokat, az Altay valóban versenyképes opcióvá válhat a globális páncélos piacon.

Orosz szupertankot is bevethetnek Ukrajnában

Az orosz harckocsigyártás lassan nagy fordulóponthoz érhet: az Uralvagonzavod (UVZ) minden eddiginél nagyobb erőkkel dolgozik a jövő tanktechnológiáján. A cég szerint a most zajló fejlesztések nem csupán a jelenlegi háborús igényekre reagálnak, hanem olyan technológiai alapokat teremtenek, amelyek évtizedekre meghatározzák az orosz páncélos ipar irányát. Ha időben elkészül ez a titkos szupertank, akkor akár még az orosz–ukrán háborúban is bevethetik.

