Kína vámol, a hatalmas sertéshúsexportőr meg bajba kerül – ezek sajnos mi vagyunk, európaiak

Túl korai lenne számszerűsíteni a teljes gazdasági hatást, amely az európai sertéshúsra kivetett vámokból adódik, de a következmények az egész unióban érezhetők lesznek. A legnagyobb termelőket éri a közvetlenebb nyomás, de Európa-szerte kiterjed majd a gazdálkodókra és a feldolgozókra – írja a Euromeatnews . Kína a világ legnagyobb sertéshúsimportőre, az Európai Unió pedig a vezető szállítója. 2024-ben az EU több mint 1,1 millió tonna sertéshúst exportált Kínába, és a 2025-ös kilátások pozitívak voltak ezen intézkedések bevezetése előtt.

Az európai sertéshús exportját akadályozó kínai vámok a sertéstermelőkön csattannak / Fotó: AFP

Ez a kereskedelmi kapcsolat az EU azon képességére épül, hogy nagy mennyiségű, biztonságos, kiváló minőségű sertéshúst tud versenyképes áron biztosítani. Az uniós sertéshúsimportra vonatkozó döntés több mint kétmilliárd dollár értékű sertéshúsexportra vonatkozik, a mennyiségek alapján pedig

Spanyolország,

Hollandia és

Dánia

a legfőbb kárvallottak.

Más piacokon esélytelen az európai sertéshús, legalábbis bizonyos húsrészek

Az uniós exportőrök a kifejezetten a kínai piacra szabott termékek körében is magas szintű specializációt értek el. Ezen termékek nagy részét a fogyasztók preferenciái miatt nem fogyasztják az EU-ban, így ezek alternatív új piacokra történő átirányítása csak részben ellensúlyozza a zavart, mivel kevés piac képes ilyen mennyiségeket hasonló árszinten felvenni.

Az uniós húspiaci szakértők az értékesítés azonnali visszaesésére és a megrendelések lemondására számítanak, ami a haszonkulcsok meredek csökkenéséhez vezet.

A megnövekedett belföldi kínálat lefelé nyomja majd az árakat, ami végső soron az európai gazdálkodókat sújtja a legnagyobb mértékben.

Ez a helyzet súlyosbítja a sertéságazati lánc eddigi problémáit, beleértve a közelmúltbeli állatbetegség-kitöréseket és a több tagállamra kivetett egyéb kereskedelmi korlátozásokat. Az új intézkedések tovább destabilizálhatják a már így is nyomás alatt álló ágazatot.

A European Livestock and Meat Trades Union (UECBV, Európai Állattenyésztési és Húsipari Szövetség) kinyilvánította, hogy szorosan együttműködik tagjaival és az Európai Bizottsággal

a hatások felmérésében,

az enyhítési stratégiák feltárásában és

az uniós sertéságazat ellenálló képességének megerősítésében.

Még bíznak az enyhülésben

A szövetség elsődleges célja, hogy támogassa az uniós termelőket, feldolgozókat és kereskedőket ebben a kihívásokkal teli időszakban. A szövetség abban bízik, hogy az EU és Kína közötti konstruktív párbeszéd segíthet enyhíteni a feszültségeket és helyreállítani a kiegyensúlyozott kereskedelmi kapcsolatokat.