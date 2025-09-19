Nem meri megtenni az EU, amit Trump követel, de kitalálta, mivel kárpótólhatja az amerikai elnököt: nem vásárol többé orosz LNG-t – csak legyen mivel fűteni

Az Európai Bizottság egy olyan rendelkezést írna az új szankciócsomagjába, amely az eredeti, 2027 végi határidőnél hamarabb megszüntetné az összes orosz az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importját az Európai Unióba – tudta meg a Bloomberg bennfentesektől. A hírügynökség szerint a bizottság akár már pénteken előterjesztheti az új szankciókat.

Az Európai Unió nem meri megtenni, amit Trump követel, de mással kárpótolná / Fotó: Fahroni

Az EU azt is mérlegeli, hogy a RePowerEU terv módosításával gyorsítsa fel az orosz LNG-nek való kitettség megszüntetését.

A RePowerEU 2022-es bemutatása óta hangsúlyozzuk, hogy az orosz energiáról való leválás minél előbb, annál jobb

– mondta Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság szóvivője.

Az Európai Unió máshogy teljesítené Donald Trump kérését

Donald Trump az elmúlt hónapokban egy nagyobb nyomást gyakorol azokra az államokra, melyek orosz energiahordozót vásárolnak. Az amerikai elnök célja, hogy megszüntesse az orosz állam külföldi finanszírozását, és így azt ellehetetlenítse az ukrajnai háború folytatásától. Többek között ennek érdekében büntetővámokat vetett ki országokra és a szövetségeseit is hasonlóra készteti. India és Kína esetében akár 100 százalékos európai vámot is szeretne elérni.

Sok EU-tagállam azonban vonakodik ettől, inkább a saját orosz LNG-importja visszaszorítására törekszik.

A globális gázpiac várhatóan 2025 második felétől többletbe fordul, ami csökkenti annak kockázatát, hogy az orosz gáz kivezetése ellátási zavarokat és áremelkedést okozna Európában. Ez kulcsfontosságú tényező lesz az EU számára az új határidő meghatározásakor – mutat rá a hírügynökség.

Az Egyesült Államok többször is jelezte, hogy kész több LNG-t szállítani Európába, különösen mivel a következő években több új termelőkapacitás is megnyílik. Az EU az elmúlt években évente mintegy 50 milliárd köbméter LNG-t importált az USA-ból, tucatnyi tagállamba.

Az amerikai LNG-vásárlások növelése központi eleme volt az EU és az USA között nemrégiben megkötött kereskedelmi megállapodásnak, amelyben az EU vállalta, hogy a következő három évben 750 milliárd dollár értékben vásárol amerikai energiát.