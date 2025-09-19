Nem meri megtenni az EU, amit Trump követel, de kitalálta, mivel kárpótólhatja az amerikai elnököt: nem vásárol többé orosz LNG-t – csak legyen mivel fűteni

Az Európai Bizottság egy olyan rendelkezést írna az új szankciócsomagjába, amely az eredeti, 2027 végi határidőnél hamarabb megszüntetné az összes orosz az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importját az Európai Unióba – tudta meg a Bloomberg bennfentesektől. A hírügynökség szerint a bizottság akár már pénteken előterjesztheti az új szankciókat.
Az EU azt is mérlegeli, hogy a RePowerEU terv módosításával gyorsítsa fel az orosz LNG-nek való kitettség megszüntetését.
A RePowerEU 2022-es bemutatása óta hangsúlyozzuk, hogy az orosz energiáról való leválás minél előbb, annál jobb
– mondta Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság szóvivője.
Donald Trump az elmúlt hónapokban egy nagyobb nyomást gyakorol azokra az államokra, melyek orosz energiahordozót vásárolnak. Az amerikai elnök célja, hogy megszüntesse az orosz állam külföldi finanszírozását, és így azt ellehetetlenítse az ukrajnai háború folytatásától. Többek között ennek érdekében büntetővámokat vetett ki országokra és a szövetségeseit is hasonlóra készteti. India és Kína esetében akár 100 százalékos európai vámot is szeretne elérni.
Sok EU-tagállam azonban vonakodik ettől, inkább a saját orosz LNG-importja visszaszorítására törekszik.
A globális gázpiac várhatóan 2025 második felétől többletbe fordul, ami csökkenti annak kockázatát, hogy az orosz gáz kivezetése ellátási zavarokat és áremelkedést okozna Európában. Ez kulcsfontosságú tényező lesz az EU számára az új határidő meghatározásakor – mutat rá a hírügynökség.
Az Egyesült Államok többször is jelezte, hogy kész több LNG-t szállítani Európába, különösen mivel a következő években több új termelőkapacitás is megnyílik. Az EU az elmúlt években évente mintegy 50 milliárd köbméter LNG-t importált az USA-ból, tucatnyi tagállamba.
Az amerikai LNG-vásárlások növelése központi eleme volt az EU és az USA között nemrégiben megkötött kereskedelmi megállapodásnak, amelyben az EU vállalta, hogy a következő három évben 750 milliárd dollár értékben vásárol amerikai energiát.
Habár az orosz gáz Európába irányuló áramlása 2022 óta drasztikusan visszaesett,
a Törökországon keresztüli vezetékes szállítások és az LNG-szállítmányok 2024-ben még mindig az EU teljes gázimportjának közel 19 százalékát alkották.
Spanyolország, Belgium és Franciaország a legnagyobb orosz LNG-importőrök közé tartoznak.
Míg az LNG-vel kapcsolatos kötelezettségvállalások az EU következő szankciócsomagjába egyhangú támogatást igényelnek, a RePowerEU terv intézkedéseit minősített többséggel is el lehet fogadni.
Az orosz LNG-import 2027 végi leállítását célzó tervezetet jelenleg az Európai Parlament és az EU Tanácsa tárgyalja. Fontos különbség, hogy a RePowerEU-n keresztül történő gyorsítás állandó jellegű lenne, míg a szankciócsomagba foglalt intézkedések hatályukat veszítenék, ha a jövőben feloldanák az orosz szankciókat.
Az EU továbbra is növeli az orosz LNG importját, annak ellenére, hogy azt mondja, elkötelezett annak érdekében, hogy ne adjon pénzt Oroszországnak az ukrajnai háború finanszírozására. Az unió az idei első fél évben közel 4,5 milliárd eurót költött orosz cseppfolyósított gázra, ami több mint egymilliárd euróval haladja meg a tavalyit. Európa tehát egyre több pénzt ad az oroszoknak a földgázért cserébe.
