Fixre veszi a tőkepiac a jövő heti Fed-kamatcsökkentést, Trump a csipexportról tárgyalt az Nvidia-vezérrel

A dollár öthavi mélypontra esett, miközben az ázsiai részvénypiac visszafogottan kezdte a csütörtöki kereskedést. A vártnál gyengébb gazdasági adatok egyre valószínűbbé teszik, hogy az amerikai jegybank a jövő héten kamatot csökkent.

További raliban bízik a részvénypiac a Fed tutira vett kamatcsökkentése miatt / Fotó: AFP

A japán Nikkei 225 index 0,8 százalékkal emelkedett,

az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 0,1 százalékkal csökkent, főleg a koreai és az új-zélandi indexek esése nyomán.

Az S&P 500 e-mini határidős jegyzései alig változtak; az amerikai piacok előző napi lendülete kifulladt Ázsiában.

A Wall Streeten szerdán emelkedtek a részvények, elsősorban a kisebb kapitalizációjú vállalatok vezetésével:

a Russell 2000 index 1,9 százalékkal ugrott meg,

a benchmark S&P 500 második napja emelkedett.

Részvénypiac: további lendületet adhat a Fed kamatcsökkentése

A részvényindexek azt követően kezdtek el emelkedni, hogy az amerikai magánszektor foglalkoztatottsági adatai több mint két és fél éve a legnagyobb visszaesést mutatták. A gazdaság lassulása egyre valószínűbbé teszi, hogy az amerikai jegybank a jövő héten kamatcsökkentéssel igyekszik serkenteni a növekedést. Az olcsóbb hitel általában kedvező a vállalati szektor, így a részvénypiac számára is. Az Institute for Supply Management felmérése szerint a szolgáltatási szektor foglalkoztatottsági mutatója novemberben visszaesett, a beszerzési árak részindexe héthavi mélypontra esett. „Ez az elmozdulás összhangban van azzal a nézetünkkel, hogy a maginfláció közelmúltbeli emelkedése várhatóan mérséklődik, megnyitva az utat a dezinfláció 2026-os folytatása előtt” – mondta Henry Russell, az ANZ közgazdásza.

Továbbra is úgy látjuk: indokolt, hogy a Fed folytassa a kamatcsökkentéseket, reagálva a munkaerőpiac lefelé irányuló kockázataira

– tette hozzá, megjegyezve, hogy bankjuk 25 bázispontos csökkentést vár a jövő heti ülésen, és további lazítást jövőre.

Az amerikai kamatszint határidős piaca, a Fed funds futures 89 százalékos valószínűséggel áraz egy 25 bázispontos vágást a Federal Reserve december 12-i ülésére – a CME FedWatch adatai szerint. Ez az arány egy hete még 83,4 százalék volt.