Fixre veszi a tőkepiac a jövő heti Fed-kamatcsökkentést, Trump a csipexportról tárgyalt az Nvidia-vezérrel

Szinte biztosra veszik a befektetők, hogy az amerikai jegybank kamatot csökkent a jövő héten. Az olcsóbb pénz reménye a részvénypiac további raliját vetíti előre.
D. GY.
2025.12.04, 07:39
Frissítve: 2025.12.04, 08:12

A dollár öthavi mélypontra esett, miközben az ázsiai részvénypiac visszafogottan kezdte a csütörtöki kereskedést. A vártnál gyengébb gazdasági adatok egyre valószínűbbé teszik, hogy az amerikai jegybank a jövő héten kamatot csökkent. 

részvénypiac
További raliban bízik a részvénypiac a Fed tutira vett kamatcsökkentése miatt / Fotó: AFP
  • A japán Nikkei 225 index 0,8 százalékkal emelkedett, 
  • az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 0,1 százalékkal csökkent, főleg a koreai és az új-zélandi indexek esése nyomán. 
  • Az S&P 500 e-mini határidős jegyzései alig változtak; az amerikai piacok előző napi lendülete kifulladt Ázsiában.

A Wall Streeten szerdán emelkedtek a részvények, elsősorban a kisebb kapitalizációjú vállalatok vezetésével: 

  • a Russell 2000 index 1,9 százalékkal ugrott meg, 
  • a benchmark S&P 500 második napja emelkedett. 

Részvénypiac: további lendületet adhat a Fed kamatcsökkentése

A részvényindexek azt követően kezdtek el emelkedni, hogy az amerikai magánszektor foglalkoztatottsági adatai több mint két és fél éve a legnagyobb visszaesést mutatták. A gazdaság lassulása egyre valószínűbbé teszi, hogy az amerikai jegybank a jövő héten kamatcsökkentéssel igyekszik serkenteni a növekedést. Az olcsóbb hitel általában kedvező a vállalati szektor, így a részvénypiac számára is. Az Institute for Supply Management felmérése szerint a szolgáltatási szektor foglalkoztatottsági mutatója novemberben visszaesett, a beszerzési árak részindexe héthavi mélypontra esett. „Ez az elmozdulás összhangban van azzal a nézetünkkel, hogy a maginfláció közelmúltbeli emelkedése várhatóan mérséklődik, megnyitva az utat a dezinfláció 2026-os folytatása előtt” – mondta Henry Russell, az ANZ közgazdásza. 

Továbbra is úgy látjuk: indokolt, hogy a Fed folytassa a kamatcsökkentéseket, reagálva a munkaerőpiac lefelé irányuló kockázataira

tette hozzá, megjegyezve, hogy bankjuk 25 bázispontos csökkentést vár a jövő heti ülésen, és további lazítást jövőre. 

Az amerikai kamatszint határidős piaca, a Fed funds futures 89 százalékos valószínűséggel áraz egy 25 bázispontos vágást a Federal Reserve december 12-i ülésére – a CME FedWatch adatai szerint. Ez az arány egy hete még 83,4 százalék volt. 

Folyamatosan gyengül a dollár, drágul viszont az arany és az ezüst

  • Az amerikai dollárindex – amely a dollár erejét méri hat másik devizával szemben – 0,4 százalékkal, 98,878 pontra esett, ezzel kilencedik egymást követő napon gyengült, és október 29. óta nem látott mélypontra került. 
  • A 10 éves amerikai államkötvény hozama 4,0749 százalékon stagnált, miután a Financial Times szerdán arról számolt be, hogy kötvénybefektetők egy csoportja aggodalmát fejezte ki az amerikai pénzügyminisztériumnak azzal kapcsolatban, hogy Kevin Hassett – aki jövőre a Federal Reserve elnöke lehet – agresszívan vághatja a kamatokat Donald Trump elnök preferenciáival összhangban. 
  • A kínai jüan stabil maradt a hongkongi offshore kereskedésben, miután szerdán több mint egy éve a legerősebb szintjét érte el a dollárral szemben. 
  • A dollár a 2024 októbere óta legalacsonyabb szintre gyengült a renminbivel szemben. 
  • A jüan árfolyama legutóbb 7,056 volt. 
  • Az ausztrál dollár 0,1 százalékkal erősödött, miután hivatalos adatok szerint az ausztrál háztartási költés közel két éve a legnagyobb mértékben nőtt októberben, míg az ország áruforgalmi többlete a vártnál nagyobb mértékben szélesedett, mivel az aranyexport már második hónapja emelkedett. 
  • A japán csipgyártók – az MI-ellátási lánc kulcsszereplői – erősödtek azt követően, hogy a Reuters értesülése szerint 

Trump szerdán találkozott az Nvidia vezérigazgatójával, Jensen Huanggal, hogy az exportkorlátozásokról egyeztessenek. 

  • A Tokyo Electron 0,7 százalékkal emelkedett. 

A nemesfémek folytatták lendületes erősödésüket. 

  • Az arany 0,2 százalékkal, 4213,38 dollárra drágult unciánként, 
  • az ezüst 0,1 százalékkal, 58,5415 dollárra emelkedett, tovább nyújtva azt a kilenc napja tartó ralit, amelynek során az ezüst szerdán történelmi csúcsra, 58,98 dollárra ugrott.
