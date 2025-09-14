Máris balra átot hajtott végre az új francia miniszterelnök, hátha ő nem bukik meg

Visszavonta a hét elején kinevezett új francia miniszterelnök, Sébastien Lecornu az elődje által a költségvetési hiány csökkentése érdekében tervezett két ünnepnap eltörlését.

Sébastien Lecornu francia miniszterelnök / Fotó: Hans Lucas via AFP

Jelezte azt is, hogy nem tervez újabb zárt ajtók mögötti tárgyalásokat a pártokkal a nyugdíjreformról, hanem a szociális partnerekkel folytatott párbeszédre fog támaszkodni azért, hogy más finanszírozási forrásokat találjon a 2026-os költségvetési hiány csökkentéséhez, amibe a két előző kormányfő, Michel Barnier és Francois Bayrou is belebukott.

Arra a kérdésre, hogy bevezetik-e a baloldal által kért, a nagy vagyonokra kivetendő, Gabriel Zucman közgazdászról elnevezett úgynevezett Zucman-adót, a miniszterelnök kijelentette, hogy kész foglalkozni az adóigazságosság kérdéseivel. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy óvatosan kell bánni a megtermelt vagyonnal, mert az teszi lehetővé a munkahelyteremtést és a növekedést Franciaországban.

A munkaadók oldaláról Patrick Martin, a Medef, a legnagyobb munkaadói szervezet elnöke szombaton arra figyelmeztetett, hogy nagy munkaadói mobilizációt szerveznek egy meeting formájában, ha a 2026-os költségvetés keretében a kormány megemeli a vállalati adókat.

Az új miniszterelnök a baloldallal és a Nemzeti Tömörüléssel is kész tárgyalni

A költségvetési patthelyzetből való kilábalás érdekében Sébastien Lecornu elmondta, hogy őszinte és magas színvonalú parlamenti vitát kíván folytatni a szocialistákkal, a zöldekkel és a kommunista párttal, felszólítva őket, hogy távolodjanak el a radikális baloldali Engedetlen Franciaországtól, amely jelenleg a legnagyobb befolyást gyakorolja a baloldali pártszövetségre.

Az új miniszterelnök kinevezése előtt a szocialisták által javasolt ellenköltségvetési tervezet 22 milliárd eurós megtakarítást irányzott elő a következő évre, szemben a megbuktatott Francois Bayrou által javasolt 44 milliárd eurós megszorítási csomaggal. Az Engedetlen Franciaország eközben azzal vádolta meg a szocialistákat, hogy kompromisszumot kötöttek Emmanuel Macron elnök táborával.