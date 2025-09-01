Az Európai Bizottság nyilvános konzultációt indított, amelynek egyik központi eleme a gázkazánok fokozatos kivezetése és a tiszta villamos energiára való átállás. A folyamat nemcsak a háztartásokat érinti, hanem az ipart, az építőipart és a közlekedést is: a cél az ipari dekarbonizáció felgyorsítása és a megfizethető energiaellátás biztosítása.

Gázkazánok betiltása Európában: új fejezethez ért a szigorítás, most még bele lehet szólni – ez lehet az utolsó esély / Fotó: Bach Máté

Az egyik javaslat, az Elektrifikációs Akcióterv, a villamos energia költséghatékony elterjesztésére összpontosít. A másik, a Fűtési és Hűtési Stratégia, a meglévő szabályozások végrehajtását segítené, valamint javaslatokat tartalmaz például a távhőhálózatok fejlesztésére és a hulladékhő hasznosítására.

A konzultáció tétje óriási, hiszen az EU célja, hogy a fosszilis alapú gázkazánok támogatása 2025-től megszűnjön, 2029-től pedig tilos legyen újakat forgalomba hozni. Ezzel párhuzamosan 2028-tól minden új épületnek zéró kibocsátásúnak kell lennie, a magánlakásoknál pedig 2030-tól válik kötelezővé ugyanez.

A tervek szerint 2040-re teljesen eltűnhetnek a fosszilis fűtési rendszerek, beleértve a gázkazánokat is.

A Bizottság hangsúlyozza, hogy ezek az intézkedések nemcsak a klímacélokat szolgálják, hanem az energiafüggőség csökkentését és a gazdasági versenyképesség erősítését is. Dan Jørgensen energiaügyi és lakhatási biztos kiemelte: „Az európai gazdaság szén-dioxid-mentesítéséhez elengedhetetlen, hogy energiaellátásunkat biztonságos, belföldi, tiszta villamos energiára építsük.”

A konzultáció a Bizottság Have Your Say portálján fut, ahol november 20-ig lehet benyújtani észrevételeket. Az EU szerint a széles körű visszajelzés segíthet abban, hogy az ipar, az épületszektor és a közlekedés is hatékonyan térhessen át a fosszilis energiahordozókról a villamos energiára – a gázkazánok korszakát pedig végleg magunk mögött hagyjuk.

Le kell cserélni a hőszivattyúkat és a klímákat, kisöprik a készleteket Magyarországon

Meg vannak számlálva a jelenlegi R32-es gázzal működő lakossági hőszivattyúk napjai, mivel egy 2024-ben hozott uniós rendelet következtében 2027-től gázt már nem lehet alkalmazni a célra, helyette a környezetet jobban kímélő propángázos készülékeké lesz a terep. A drágulás lassíthatja az elektromos átállást.