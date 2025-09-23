Oroszország új frontot nyithat egy európai országból Ukrajna ellen, innen rohanhatja le Odesszát: rendkívüli videóüzenetet küldött a lakosságnak az elnök

Oroszország Moldovát használhatná fel támadási kiindulóponttá, ha Odesszába vonulna be – nyilatkozta a moldovai elnök Facebookon. A háború szomszédságában Moldova számára egyre nehezebb függetlennek maradni.

Maia Sandu, Moldova elnöke aggódik országa szuverenitásáért az orosz–ukrán háború miatt / Fotó: Igor Turcan Maeie

Maia Sandu moldovai elnök rendkívüli videóüzenetet tett közzé Facebook-oldalán, amelyben Oroszország közvetlen fenyegetésére hívta fel a figyelmet az ország szuverenitása és függetlensége kapcsán. Elmondta, hogy ha a Kreml destabilizációs terve sikerrel jár, Moldova területét kiindulópontként használhatják Ukrajna Odessza régiójának megszállásához, ahogyan azt már hónapokkal korábban is feltételezte a média.

Moldova sem olyan békés már, mint a háború előtt

„Teljes bizonyossággal állíthatom, hogy országunk szuverenitása, függetlensége, területi integritása és európai jövője veszélyben van. A Kreml több százmillió eurót költ arra, hogy több százezer szavazatot vásároljon a Dnyeszter folyó mindkét partján és külföldön” – közölte a videóban az elnök.

Sandu szerint az embereket naponta több tucat hamis üzenettel mérgezik, míg több száz embert fizetnek azért, hogy káoszt és erőszakot provokáljanak, illetve megfélemlítsék a társadalmat. A megfélemlítés és provokáció módjait nem részletezte, azonban felvázolta azokat a katasztrofális következményeket, amelyek az országra várnak, ha Oroszország terve sikerrel jár.

Ha Oroszország ellenőrzése alá vonja Moldovát, annak következményei azonnaliak lesznek, és veszélybe sodorják országunkat és az egész régiót. Minden moldovai szenvedni fog, függetlenül attól, hogy kire szavazott. Európa Moldovánál megáll. A szabad mozgásnak vége lehet, és földünk kiindulóponttá válhat az Odesszai területre való behatoláshoz. A Dnyeszteren túli régió destabilizálódik. Ezek a terveik, és nem is titkolják őket.

– mondta.

Továbbá Sandu hangsúlyozta, hogy a Kremlnek vannak moldovai cinkosai, akik „készségesen eladnák saját országukat is pénzért”. Felszólította a polgárokat, hogy álljanak ellen ezeknek az erőknek a hatalomra való visszatérésre irányuló kísérleteinek.