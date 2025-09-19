Váratlanul otthagyta Putyint az egyik leghűségesebb szövetségese: Peszkov próbálja magyarázni, mi történt

Dmitrij Peszkov, az orosz elnöki szóvivő csütörtökön közölte, hogy Dmitrij Kozak önként nyújtotta be lemondását a Kreml elnöki hivatalának helyettes vezetői tisztségéből. Bár a hivatalos elnöki rendelet még nem jelent meg, több forrás szerint a döntést már elfogadták, és péntek lesz Kozak utolsó munkanapja a jelenlegi posztján.

Dmitrij Kozak, a Kreml elnöki adminisztrációjának helyettes vezetője lemondott posztjáról – erősítette meg Dmitrij Peszkov szóvivő / Fotó: AFP

Dmitrij Kozak távozik a Kremlből

Az Interfax értesülései szerint vita folyik arról, merre vezethet Kozak pályája a jövőben. Egyesek szerint elnöki megbízott lehet az Északnyugati Szövetségi Körzetben, míg mások úgy vélik, hogy a politikus inkább az üzleti életben folytatja karrierjét.

Kozak neve régóta összeforrt Putyin rendszerével. A jogász végzettségű politikus a szentpétervári önkormányzatban kezdte pályáját az 1990-es években, majd 1999-ben már a szövetségi kormány apparátusában dolgozott. 2000-től töltött be vezető tisztségeket a Kremlben, később regionális fejlesztési miniszter, miniszterelnök-helyettes, valamint elnöki megbízott is volt.

A szélesebb közvélemény főként arról ismerheti, hogy ő felelt a 2014-es szocsi téli olimpia előkészítéséért és lebonyolításáért.

Mostani távozása azért bír jelentőséggel, mert Kozak azon kevés „régi gárdás” politikus közé tartozik, akik az elmúlt két évtizedben szinte folyamatosan a Kreml legbelső köreiben mozogtak. Lemondása így nemcsak személyi változás, hanem egy korszak zárófejezete is lehet az orosz hatalmi elitben.