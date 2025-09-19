Deviza
EUR/HUF389.71 +0.12% USD/HUF330.91 +0.2% GBP/HUF448.43 +0.18% CHF/HUF417.36 +0.17% PLN/HUF91.47 +0.11% RON/HUF76.88 +0.11% CZK/HUF16.04 +0.16% EUR/HUF389.71 +0.12% USD/HUF330.91 +0.2% GBP/HUF448.43 +0.18% CHF/HUF417.36 +0.17% PLN/HUF91.47 +0.11% RON/HUF76.88 +0.11% CZK/HUF16.04 +0.16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Moszkva
Dmitrij Peszkov
Vlagyimir Putyin
orosz kormány

Váratlanul otthagyta Putyint az egyik leghűségesebb szövetségese: Peszkov próbálja magyarázni, mi történt

A több évtizede Putyin környezetében dolgozó politikus döntését saját akaratából hozta meg, de jövőbeli szerepe még bizonytalan. Dmitrij Kozak, a Kreml elnöki adminisztrációjának helyettes vezetője lemondott posztjáról – erősítette meg Dmitrij Peszkov szóvivő.
VG
2025.09.19., 05:00

Dmitrij Peszkov, az orosz elnöki szóvivő csütörtökön közölte, hogy Dmitrij Kozak önként nyújtotta be lemondását a Kreml elnöki hivatalának helyettes vezetői tisztségéből. Bár a hivatalos elnöki rendelet még nem jelent meg, több forrás szerint a döntést már elfogadták, és péntek lesz Kozak utolsó munkanapja a jelenlegi posztján.

Dmitrij Kozak
Dmitrij Kozak, a Kreml elnöki adminisztrációjának helyettes vezetője lemondott posztjáról – erősítette meg Dmitrij Peszkov szóvivő / Fotó: AFP

Dmitrij Kozak távozik a Kremlből

Az Interfax értesülései szerint vita folyik arról, merre vezethet Kozak pályája a jövőben. Egyesek szerint elnöki megbízott lehet az Északnyugati Szövetségi Körzetben, míg mások úgy vélik, hogy a politikus inkább az üzleti életben folytatja karrierjét.

Kozak neve régóta összeforrt Putyin rendszerével. A jogász végzettségű politikus a szentpétervári önkormányzatban kezdte pályáját az 1990-es években, majd 1999-ben már a szövetségi kormány apparátusában dolgozott. 2000-től töltött be vezető tisztségeket a Kremlben, később regionális fejlesztési miniszter, miniszterelnök-helyettes, valamint elnöki megbízott is volt. 

A szélesebb közvélemény főként arról ismerheti, hogy ő felelt a 2014-es szocsi téli olimpia előkészítéséért és lebonyolításáért.

Mostani távozása azért bír jelentőséggel, mert Kozak azon kevés „régi gárdás” politikus közé tartozik, akik az elmúlt két évtizedben szinte folyamatosan a Kreml legbelső köreiben mozogtak. Lemondása így nemcsak személyi változás, hanem egy korszak zárófejezete is lehet az orosz hatalmi elitben.

Zelenszkij Párizsban: részletes biztonsági garanciákat kap Ukrajna – ha nem találkozik Putyinnal, ez semmit sem fog érni

Emmanuel Macron bejelentette, hogy 26 ország vállalt kötelezettséget Ukrajna támogatására egy esetleges tűzszünet után – Washington azonban óvatosabb álláspontot képvisel. Volodimir Zelenszkij szerint hosszú és részletes egyeztetés zajlott Donald Trumppal és több európai vezetővel az ukrajnai biztonsági garanciákról.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12010 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
monetáris politika

Politikai patthelyzet Varsóban: mit hoz Nawrocki elnöksége a gazdaságnak?

A köztársasági elnök és a kormány közötti erősödő konfliktus tartós intézményi blokádot hozhat.
5 perc
Európa

Kivonulhat Európából a világ egyi legnagyobb olajcége: leadta a figyelmeztetést a vezérigazgató

Az olajóriás csupán az Oroszország által kisajátított vagyonát szeretné visszakapni.
6 perc
forint árfolyam

Kipukkadt a lengyel lufi: a magyar fizetések gyorsabban nőnek – de valami mindenkit idegesít

A múlt heti drónincidens aligha használt a fogyasztói bizalomnak.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu