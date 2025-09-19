Ukrajna egyre kilátástalanabb helyzetben, besorozhatják a 25 év alattiakat is

Az orosz–ukrán háborúban Ukrajna még mindig reménykedik a katonai győzelemben, mi több, Oroszországot megsemmisítő katonai vereséget akar mérni Moszkvára. Ennek az esélyét elemzők gyakorlatilag a nullához közelinek tartják. Jövőre Kijev a kétszeresére, 120 milliárd euróra akarja emelni Ukrajna háborús kiadásait, és azt a szintet érné el, amelyet Oroszország költ hadseregére.

Zelenszkij a fronton: új szakaszba lépett az orosz–ukrán háború – már a 25 év alattiakat is besoroznák / Fotó: AFP

Tekintettel a két ország közti alapvető teljesítménykülönbségre (az IMF számításai szerint Oroszország gazdasága – a nominális GDP 2 ezermilliárd dollár – idén a tízszerese lesz méreteit tekintve Ukrajnának, ahol a nominális GDP 205 milliárd, lényegesen kisebb a magyar 225 milliárd dollárnál is), még hatalmas nyugati segítség nélkül is irreális ennek elérése.

Orosz–ukrán háború: Zelenszkij álmokat kerget

Ennek a 2026-ra tervezett 120 milliárdnak a második fele, 60 milliárd dollár döntően a nyugati szövetségeseitől, túlnyomórészt az EU-tagállamokból jönne. Az elképzelés, amellyel Kijev Oroszország szintjére emelné hadi kiadásait, nem reális – ebben a legtöbb megfigyelő egyetért. A nyugati segítség drasztikus emelésében reménykedő Zelenszkij csak álmokat kerget.

Nyugat-Európa 2027-től csökkenti az ukrajnai menekültek támogatását – elsősorban anyagi okok miatt.

A Forbes magazin ukrán nyelvű kiadása szerint a költségvetésnek komoly gondot okoz 10 milliárd dollár előteremtése is. Egy mód kínálkozik, amit a kormány nem akar: az adóemelés.

Vlagyimir Putyin bejelentése szerint több mint 700 ezer orosz katona harcol Ukrajna különböző részein. Kijev nem közölt hasonló adatot. A két fél közti isztambuli tárgyalássorozat eredményeképpen újabb ezer elesett ukrán katona földi maradványait adták át Kijev képviselőinek, cserében 24 oroszországi katona holttestét kapták. Az ezt megelőző hasonló akcióban ezer ukrán holttestért cserében 16 orosz katona földi maradványait juttatták haza. Az arányok természetesen nem tükrözik a valódi veszteségeket.

Szomorú, de Ukrajna érdekelt a holttestek hátrahagyásában, mert ha a katonák halála bebizonyosodik, a hozzátartozók jelentős pénzekre jogosultak.

A katonai helyzet változatlanul (elsősorban a délkelet-ukrajnai frontszakaszokon, de egészében véve a több mint 1200 kilométeres teljes hosszban is) Moszkvának kedvez. Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök szerint Ukrajna nehéz helyzetben van, a legnagyobb gondot most az emberhiány okozza. A kijevi vezetéshez közel álló források szerint fontolgatják a 25 évnél fiatalabbak besorozását.