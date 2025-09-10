Változás az élen: Larry Ellison a világ leggazdagabb embere, letaszította Elon Muskot a dobogó legfelső fokáról

Az Oracle részvényei, amelyek az év eleje óta már 45 százalékot emelkedtek, ismét ralizni kezdtek. Szerdán 41 százalékot ugrottak, ennél nagyobb napi emelkedést még sohasem regisztráltak a részvény történetében.
Ezzel szemben a Tesla Inc. részvényei idén 13 százalékot estek. A cég igazgatótanácsa hatalmas javadalmazási csomagot javasolt Musk számára.
Larry Ellison viszon jól járt. A részvényének növekedése 393 milliárd dollárra emelte teljes vagyonát, megelőzve Muskot, aki 385 milliárd dollárral rendelkezik a Bloomberg Billionaires Index szerint. Ez a legnagyobb egynapos vagyonnövekedés, amit az index valaha rögzített.
Musk 2021-ben lett először a világ leggazdagabb embere, majd elvesztette a címet az Amazon.com Inc. alapítójával, Jeff Bezosszal és az LVMH vezetőjével, Bernard Arnault-val szemben. Tavaly visszaszerezte a címet, és valamivel több mint 300 napig tartotta.
A 81 éves Ellison, aki az Oracle társalapítója, jelenleg az igazgatótanács elnöke és technológiai igazgatója, vagyonának nagy részét az adatbázis-szoftvercégben tartja.
Nincs jele annak, hogy az amerikai tech óriások visszavennének a mesterséges intelligenciához (MI) köthető kiadásokból, legalábbis erről árulkodnak az Oracle keddi tőzsdezárás után közzétett számai. Óriási üzleteket kötött az Oracle, több százmilliárd dolláros bevétel van a csőben.
Az OpenAI-jal óriási üzletet kötő vállalat a foglalások terén elképesztő számokat közölt, azok állománya a második negyedév végén 455 milliárd dollárt tett ki, szemben az előző negyedév végi 138 milliárd dolláros értékkel.
A cégnek tehát bőven vannak megrendelései az adatközpontok kiépítése és üzemeltetése területén. Az Oracle felhő-infrastruktúra bevételei 55 százalékkal, 3,3 milliárd dollárra nőttek, meghaladva az elemzők által várt 53 százalékos bővülést. A cég részvényenkénti nyeresége néhány elem kihagyása mellett ugyanakkor 1,47 dollárt tett ki, ami elmarad az elemzők által várt 1,48 dolláros értéktől.
