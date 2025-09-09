Kimondták az ítéletet a Tesláról: kiöregedett az elektromos autók között – Elon Musk óriásit bukott, már Amerikának se kell

A Tesla piaci részesedése az Egyesült Államokban közel nyolcéves mélypontra esett augusztusban, amikor a vevők az egyre szélesedő kínálatból választhatnak, miközben a Tesla kezd a háttérbe szorulni öregedő kínálatával – derül ki a Cox Automotive kutatócég előzetes adataiból.

Zuhan a tesla népszerűsége az Egyesült Államokban / Fotó: NurPhoto via AFP

Az elemzők arra számítanak, hogy az elektromos járművek eladásának növekedése szeptemberben még folytatódik az Egyesült Államokban, majd a hónap végén lejáró szövetségi adójóváírások miatt a kereslet visszaesik, ami pénzügyi nyomást gyakorol a Teslára és más autógyártókra.

A Tesla, amely egykor az amerikai elektromosjármű-piac több mint 80 százalékát birtokolta, idén augusztusban már csak a 38 százalékát tudta magáénak, amire 2017 októbere óta nem volt példa.

A COX júliusra vonatkozó végleges számai szerint a Tesla piaci részesedése 42 százalékra csökkent a júniusi 48,7 százalékról. Hasonlóan nagy visszaesésre 2021 márciusa óta nem volt példa.

A kutatócég adatai szerint az Egyesült Államokban 128 268 új elektromos járművet adtak el júliusban, ami 24 százalékkal múlta felül a júniusit. A jelentős növekedés részben az elektromos járművekre vonatkozó 7500 dolláros adójóváírás közelgő kifutásával függ össze. Mindeközben a Tesla eladásai 7 százalékkal, 53 816-ra nőttek, piaci részesedése pedig csökkent.

Az augusztusra vonatkozó, még nem végleges adatok szerint az elektromos járművek eladása 14 százalékkal nőtt, a Tesláé pedig csak 3,1 százalékkal bővült.

A norvégok imádják

Norvégiában a legfrissebb hivatalos adatok szerint augusztus végén közel egymillió tisztán elektromos meghajtású jármű volt forgalomban. A legnépszerűbb a Tesla Model Y lett.

Norvégiában augusztus végén összesen 5,84 millió gépjármű volt forgalomban, ebből közel egymillió tisztán elektromos meghajtású. Ebben nem csupán a személyautók, hanem a buszok, teherautók, motorok és egyéb speciális járművek is beletartoznak – írja a Villanyautósok. Az északi ország villanyautós listáját a Tesla Model Y vezeti 81 229 darabal, míg a második Nissan Leaf lett 81 229 darabbal. A harmadik Tesla Model 3-ból 51 182 volt forgalomban.

A számok abból a szempontból nem meglepők, hogy az országban évek óta 80-90 százalékot ért el az elektromos meghajtás részaránya az újautó-piacon. Például augusztusban az új autók 97 százaléka villanyhajtású volt.

Norvégia lett az első európai ország, ahol tilos forgalomba helyezni robbanómotoros járművet, sőt: a következő évtizedben teljesen betiltják az ilyen járműveket. A skandináv országban már 2022-ben elektromos autó volt az újonnan regisztráltak csaknem 80 százaléka, ez az arány tavaly már 90 százalék fölé nőtt.