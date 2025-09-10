Elképesztő számokat közölt az amerikai tech cég: megvan az MI-boom újabb nyertese

Nincs jele annak, hogy az amerikai tech óriások visszavennének a mesterséges intelligenciához (MI) köthető kiadásokból, legalábbis erről árulkodnak az Oracle keddi tőzsdezárás után közzétett számai.

Az Oracle lehet az adatközpont-építési láz egyik legnagyobb nyertese / Fotó: Piotr Swat / Shutterstock

Óriási üzleteket kötött az Oracle, több száz milliárd dolláros bevétel van a csőben

Az OpenAI-jal óriási üzletet kötő vállalat a foglalások terén elképesztő számokat közölt, azok állománya a második negyedév végén 455 milliárd dollárt tett ki, szemben az előző negyedév végi 138 milliárd dolláros értékkel. A cégnek tehát bőven vannak megrendelései az adatközpontok kiépítése és üzemeltetése területén.

Az Oracle felhő-infrastruktúra bevételei 55 százalékkal 3,3 milliárd dollárra nőttek, meghaladva az elemzők által várt 53 százalékos bővülést – jelenti a Bloomberg. A cég részvényenkénti nyeresége néhány elem kihagyása mellett ugyanakkor 1,47 dollárt tett ki, ami elmarad az elemzők által várt 1,48 dolláros értéktől. A piacot azonban a kilátások befolyásolták jobban, így

a piaczárás utáni kiterjesztett kereskedésben az Oracle több mint 28 százalékot erősödött.

Az adatbázis szoftvereiről ismert vállalkozás az utóbbi időben a felhőüzletágban is egyre fontosabb szereplő, a nyáron például mintegy 4,5 gigawatt kapacitású adatközpont létrehozásáról kötött szerződést az OpenAI-jal. De a felhőüzletágban a cég ügyfelei közé tartozik a TikTok és az Nvidia is.

A cég rendelésállományának növekedése kapcsán Safra Catz vezérigazgató arról írt, hogy három ügyféllel kötöttek több milliárd dolláros szerződést. A vállalat így az MI-boom egyik legnagyobb nyertese lehet, a cég adatközpontjai iránt láthatóan óriási a kereslet, ami a következő évek bevételein és nyereségén is várhatóan feltűnik majd. A cég piaci kapitalizációja tovább száguld az ég felé, noha már a keddi jelentés előtt is 45 százalékot erősödött idén.