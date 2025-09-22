Deviza
A Covid mégse szakított gátat, fityinget se adnának az európaiak egy kis otthoni munkáért

Nem ér kevesebbet a távmunka, a legtöbb európai nem lenne hajlandó fizetéscsökkenést elfogadni azért, hogy néhány napot otthon dolgozhasson – mutat rá az Európai Központi Bank tanulmánya.
Andor Attila
2025.09.22, 12:52
Frissítve: 2025.09.22, 13:00

A kimutatás szerint szerint az alkalmazottak átlagosan 2,6 százalékos fizetéscsökkentést tolerálnának azért, hogy hetente két vagy három napot otthonról dolgozhassanak. Csakhogy legtöbben semekkorát se.

Home Office
Home office: nem ér kevesebbet az irodai munkánál /  Fotó: Science Photo Library via AFP

Ugyanakkor a havonta végzett Fogyasztói Várakozások Felmérésből származó eredmények azt mutatják, hogy 

a válaszadók 70 százaléka semmilyen fizetéscsökkentést nem fogadna el a távmunkáért.

Körülbelül 13 százalék elfogadna 1-5 százalékos csökkenést, míg 8 százalékuk beleegyezne 6-10 százalékos csökkentésbe.

Annak ellenére, hogy a cégek igyekeznek visszacsábítani az alkalmazottakat az irodába heti öt napra, az irodai jelenlét még mindig alacsonyabb, mint a pandémia előtti szint. 

Az Eurostat adatai szerint 2024-ben a 20–64 éves korú alkalmazottak 22,4 százaléka dolgozott legalább időnként otthonról – ez csaknem kétszerese a 2019-es szintnek.

Jelentős eltéréseket tapasztaltunk a fizetéscsökkentés elfogadására való hajlandóságban a különböző távmunkaminták között

– írták António Dias da Silva és Marco Weissler közgazdászok a hétfői jelentésben.
Azok, akik jelenleg gyakrabban dolgoznak otthonról, „általában hajlandóbbak nagyobb fizetéscsökkentést elfogadni ennek a munkarendnek a megőrzéséért”, átlagosan 4,6 százalékos csökkentéssel. Ezzel szemben azok, akik hetente egy napot dolgoznak otthonról, csak 1,6 százalékos fizetéscsökkentést fogadnának el.

Nem csökken a csődbe ment német pékséglánc alkalmazottainak fizetése

Németországban folytatódik a csődhullám. Most egy pékséglánc került bajba. Az energiaigényes vállalkozásokat különösen sújtja a helyzet. A 40 üzlettel rendelkező Leifert Bakery péklánc is „bedobta a törülközőt” – írja a Merkur. Az első jelentések szerint a gifhorni székhelyű korlátolt felelősségű társaság szerkezetátalakításba kezd, a kerületi bíróság a múlt héten jóváhagyta a vezetőség kérelmét. Szeretnék megmenteni a céget, vagyonfelügyelőt tesznek az élére, és külső szakértőt is bevonnak a folyamatba. A társaságot egyelőre az eddigi menedzsment vezeti, és az alkalmazottak fizetése nem csökken, illetve a kínált sem változik. 
 

