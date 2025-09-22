Ez megrázta a németeket: 70 év után csődöt jelentett a nagy lánc, teljes átalakításba menekül – nem bírta megfizetni a rezsit

A rossz gazdasági helyzet számos németországi vállalatot csődbe sodort. Az energiaigényes vállalkozásokat különösen sújtja a helyzet. A 40 üzlettel rendelkező Leifert Bakery péklánc is „bedobta a törülközőt” – írja a Merkur.

Csődöt jelentettet egy pékséglánc Németországban / Fotó: Csapó Balázs (illusztráció)

Az első jelentések szerint a gifhorni székhelyű korlátolt felelősségű társaság szerkezetátalakításba kezd, a kerületi bíróság a múlt héten jóváhagyta a vezetőség kérelmét. Szeretnék megmenteni a céget, vagyonfelügyelőt tesznek az élére, és külső szakértőt is bevonnak a folyamatba. A társaságot egyelőre az eddigi menedzsment vezeti.

A jelentés szerint a 40 fióktelep pékségeiben egyelőre nem lesz létszámleépítés, a közel 220 alkalmazott megtartja állását. A közlemény szerint már tájékoztatták őket. A bérek és fizetések egyelőre biztosítottak a csődeljárás keretében nyújtott juttatásoknak köszönhetően.

Az üzletek nyitva maradnak, a pékáruk, sütemények és snackek választéka továbbra is a megszokott minőségben lesz elérhető

– mondta Nils Leifert ügyvezető igazgató a jelentés szerint. Majd így folytatta: „A folyamat lehetőséget ad nekünk szerkezetátalakítási intézkedések végrehajtására és régóta működő vállalatunk hosszú távú megőrzésére.”

A láncot 1950-ben alapították. A weboldaluk szerint kezdeti célja az volt, hogy a háború utáni időszakban „alapvető ellátást” biztosítson. A cég a mai napig családi vállalkozásként működik. Jelenleg 40 fióktelepet működtet és közel 220 embert foglalkoztat.

A csőd okát egyértelműen megjelölték: az általánosan gyenge gazdasági helyzet, a magas energiaköltségek és az emelkedő nyersanyagárak.

Nem sikerül felpörgetni a gazdaságot

Kijózanító pofont kapott Németország: nem elég tankokat gyártani a gazdaság talpra állításához. A Közép-Európa számára is borús trendet megerősítette az ipari megrendelések újabb elképesztő visszaesése egy friss statisztikai jelentés szerint. Pedig a hadiiparba nagy reményeket vetnek, amit a Magyarországon is termelő Rheinmetall terjeszkedése megerősíteni látszott.

Szárnyalnak az európai hadiipari részvények, hatalmas megrendeléseket kapnak a cégek, az oroszokkal való tartós szembenállásra készülő Európai Unió önti a pénzt fegyverbe és katonai infrastruktúrába. Ezt az új reményt kapta Brüsszeltől a német ipar és a német gazdaság a zöldforradalom helyett.

Az élet azonban egyelőre különböző formákban rácáfol, hogy harcjárműveket és lőszert gyártani elegendő stratégia a megroppant versenyképesség helyreállítására.

Erre utalnak például a nemrégiben közölt német ipari megrendelési adatok. Röviden: