Őrségváltás az IKEA élén: így nyerné vissza a vásárlók kegyeit az új cégvezető

Távozik az Inter IKEA éléről Jon Abrahamsson Ring vezérigazgató az év végén – közölte a világ legnagyobb bútormárkája, hozzátéve, hogy a cégvezetőt Jakub Jankowski váltja majd.
A 49 éves Jankowski jelenleg az IKEA Industry ügyvezető igazgatója, aki korábban Lengyelországban, Romániában, Hollandiában, Svájcban és Svédországban is dolgozott a cégnél. A Reutersnek az IKEA vezetését január elsején átvevő üzletember elmondta, hogy az üzletek számára bútorokat és a franchise-t biztosító vállalat a gazdasági nehézségekkel küzdő fogyasztók igényeinek igyekszik megfelelni.
Az érkező cégvezető szerint ezért kiemelkedően fontos, hogy még az eddigieknél is megfizethetőbb termékeket kínáljanak. A vámok okozta bizonytalanság a bútorgyártást is megviselte, ráadásul
az IKEA az Egyesült Államokban jobban függ az importtól, mint más régiókban.
A csütörtöki bejelentés alig egy hónappal azután érkezik, hogy a legnagyobb IKEA-franchise-tulajdonos, az Ingka csoport a spanyol Juvenico Maeztut nevezte ki új vezérigazgatónak.
Az 51 éves Abrahamsson Ring szerint a két döntés között nincs összefüggés, csupán az időpont most volt megfelelő számára a távozáshoz. A távozó cégvezető számos pozíciót betöltött a bútorgyártónál 1998 és 2008 között, az alapító Ingvar Kamprad asszisztense is volt, majd 2017-ben tért vissza a céghez. A svéd gyökereit hirdető bútoráruház történetében most fordul majd elő először, hogy mind az Inter IKEA, mind az Ingka csoport élén nem svéd vezető áll.
