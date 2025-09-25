Történelmi bejelentést tett az Instagramról Mark Zuckerberg

Ahogy az Origo beszámolt róla, Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója bejelentette, hogy az Instagramnak mostanra havi hárommilliárd aktív felhasználója van. „Milyen hihetetlen közösséget építettünk fel” – írta az üzletember az Instagram-csatornáján.

Az Instagramnak már havi hárommilliárd felhasználója van / Fotó: Shutterstock

Új fejezet kezdődött az Instagramnál

Ez a szám jelentős mérföldkő a fotómegosztó platform számára, amelyet Zuckerberg cége 2012-ben egymilliárd dollárért vásárolt meg – írja a CNBC. A Meta legutóbb 2022 októberében hozta nyilvánosságra az Instagram felhasználói adatait, amikor Zuckerberg egy eredménybeszámoló telefonhívás során árulta el, hogy az alkalmazás átlépte a havi kétmilliárd felhasználót.

Hárommilliárd havi felhasználójával az Instagram csatlakozik a Facebook és a WhatsApp platformokhoz.

Zuckerberg ugyanis januárban jelentette be, hogy a Facebook több mint hárommilliárd havi aktív felhasználóval rendelkezik, áprilisban pedig a WhatsApp is elérte ezt a számot.

A Meta egyébként a napokban azt is bejelentette, hogy áramszolgáltatóvá válna. Kérelmet nyújtott be az amerikai energiaszabályozó hatósághoz, hogy beléphessen a nagybani áramkereskedelem világába. A lépés célja, hogy Mark Zuckerberg cége jobban kezelje az adatközpontjainak hatalmas, ráadásul jórészt zöldárammal kielégíteni kívánt energiaigényét, erről itt olvashat további információkat.