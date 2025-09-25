Történelmi bejelentést tett az Instagramról Mark Zuckerberg

Ahogy az Origo beszámolt róla, Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója bejelentette, hogy az Instagramnak mostanra havi hárommilliárd aktív felhasználója van. „Milyen hihetetlen közösséget építettünk fel” – írta az üzletember az Instagram-csatornáján.
Ez a szám jelentős mérföldkő a fotómegosztó platform számára, amelyet Zuckerberg cége 2012-ben egymilliárd dollárért vásárolt meg – írja a CNBC. A Meta legutóbb 2022 októberében hozta nyilvánosságra az Instagram felhasználói adatait, amikor Zuckerberg egy eredménybeszámoló telefonhívás során árulta el, hogy az alkalmazás átlépte a havi kétmilliárd felhasználót.
Hárommilliárd havi felhasználójával az Instagram csatlakozik a Facebook és a WhatsApp platformokhoz.
Zuckerberg ugyanis januárban jelentette be, hogy a Facebook több mint hárommilliárd havi aktív felhasználóval rendelkezik, áprilisban pedig a WhatsApp is elérte ezt a számot.
A Meta egyébként a napokban azt is bejelentette, hogy áramszolgáltatóvá válna. Kérelmet nyújtott be az amerikai energiaszabályozó hatósághoz, hogy beléphessen a nagybani áramkereskedelem világába. A lépés célja, hogy Mark Zuckerberg cége jobban kezelje az adatközpontjainak hatalmas, ráadásul jórészt zöldárammal kielégíteni kívánt energiaigényét, erről itt olvashat további információkat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.