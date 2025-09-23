Visszahódítják Ázsiát: háromhetes várólisták vannak az iPhone 17 Pro modellekre – erre már régóta éhezett az Apple

Négy év várakozás után az Apple ismét friss dizájnnal jelentkezett iPhone-fronton. A vállalat pénteken egyszerre több újdonságot is piacra dobott: az iPhone 17 Pro és Pro Max mellett bemutatkozott az iPhone Air, amely teljesen új irányt képvisel a formatervezésben. A kaliforniai cég ezzel szeretné visszahozni a vásárlók lelkesedését, miközben erős piaci versennyel és a Wall Street magas elvárásaival kell szembenéznie.

Az Apple visszahódítja Ázsiát: háromhetes várólisták vannak az iPhone 17 Pro modellekre / Fotó: AFP

Az iPhone 17 Pro és Pro Max alumíniumházzal és újragondolt hátlappal érkezett, míg az iPhone Air a vékonyságával próbál kitűnni – 2020 óta ez az első radikálisan eltérő dizájn az Apple kínálatában. Az Air fő erénye a karcsú kivitel, de a szakértők szerint gyengébb akkumulátor-üzemidő, visszafogottabb kameratechnológia és szerényebb hangzás kíséri, így kérdéses, mennyire lesz vonzó a vásárlók számára.

Az első eladási hullám Ázsiában egyértelmű érdeklődést mutatott, különösen a Pro modellek iránt.

Hongkongban csak az iPhone Air volt azonnal kapható, a 17 Pro és a Pro Max esetében online rendelés és háromhetes szállítási idő várt az érdeklődőkre. Hasonló helyzet alakult ki Ausztráliában, Új-Zélandon, Kínában és Szingapúrban, míg Japánban akár másnapi kiszállítással is hozzá lehetett jutni bármelyik modellhez. Dél-Koreában a Pro egy héten belül elérhető volt, a Pro Max viszont csak október végére ígérkezik.

Az Apple számára különösen nagy a tét, ugyanis a karácsonyi szezonban a befektetők erős eladásokat várnak, miközben a globális gazdasági bizonytalanság és a vámok miatt fenyegető áremelkedések nehezítik a helyzetet. Külön figyelem irányul Kínára, ahol az Apple részesedése 12 százalékra zsugorodott, és az Oppo, a Huawei vagy a Xiaomi megelőzte a céget az eladásokban.

Ázsiában a legutóbbi hetekben 6 százalékkal estek vissza az eladások – a mostani iPhone-generáció tehát kulcsfontosságú lehet a trend megfordításához.

Az új iPhone-generáció akkor érkezik, amikor a riválisok már a következő nagy lépésen dolgoznak. A Meta a mesterésgesintelligencia- (MI) alapú viselhető eszközökben, például okosszemüvegekben látja a jövőt, a Google és a Samsung pedig nemrég frissítette csúcstelefonjait. A Samsung hetedik generációs hajlítható készüléke komoly sikert aratott a tartósabb kialakítás és a vékonyabb forma miatt, miközben az Apple első hajlítható modelljét csak 2025 végére ígérik.