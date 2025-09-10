Az olcsó középkategória és a drága csúcsmodellek esete – az Apple új stratégiája egyszerre szól a túlélésről és a profitmaximalizálásról

Az Apple idei bemutatója kettős üzenetet küldött a piacnak. Egyrészt a vállalat az 5,6 milliméter vékony iPhone Airrel a dizájnban lépett nagyot előre, másrészt a tömegesen fogyó iPhone 17 és Pro modelleknél ügyelt arra, hogy az árak ne szaladjanak el – még Donald Trump újabb kereskedelmi háborús fenyegetései és a kínai piac körüli bizonytalanságok ellenére sem. A iPhone-árak körüli stratégia most az Apple egyik legfontosabb fegyvere.
Bár az iPhone 17 induló ára megegyezik a tavalyi iPhone 16-éval (399 990 forint és 499 990 forint, tárhelymérettől függően), a Pro modellek közül kikerült az olcsóbb változat, így a belépőszint a prémiumkategóriában drágább lett: a legdrágább verzió 749 990 forint. Az Apple ezzel tudatosan tereli a vásárlókat a magasabb haszonkulcsú készülékek felé. Ben Wood, a CCS Insight elemzője szerint ez egyértelmű üzenet: „Az Apple pontosan tudja, hogy a fogyasztók hajlandók többet fizetni.”
A Pro Max verzió ára 999 990 forintra emelkedett, igaz, két terabájtos tárhelyet kínál.
Az amerikai–kínai kereskedelmi feszültségek különösen érzékenyen érintik a cupertinói céget, amely az elmúlt években gyártásának jelentős részét Indiába költöztette, hogy mérsékelje a vámkockázatokat. A cég részvényei idén 4 százalékos mínuszban vannak, és a befektetők érzékelhetően idegesek az újabb tarifák miatt. Az Apple ugyanakkor százmilliárdos nagyságrendű beruházásokat ígért az Egyesült Államokban, hogy politikai oldalról is bebiztosítsa magát – ez a bizonytalanság közvetve szintén hatással lehet az iPhone-árak jövőjére.
Elemzők szerint a legnagyobb meglepetés nem is az ultravékony Air bemutatása, hanem az, hogy az Apple nem emelte meg tömegesen az árakat. Ez tudatos gesztus a fogyasztók felé egy világgazdaságilag bizonytalan időszakban. Nabila Popal, az IDC szakértője úgy fogalmazott:
Az árak szinten tartása világos jelzés, hogy az Apple érti, milyen nyomás alatt vannak a vásárlók.
Ez a hozzáállás hosszabb távon erősítheti a bizalmat, és stabilizálhatja az iPhone-árak körüli fogyasztói percepciót.
Az iPhone Air 999 dolláros áron kerül a boltokba, és ugyan futurisztikus megjelenést kínál, de kompromisszumokkal: gyengébb kamera, kisebb akkumulátor és visszafogottabb teljesítmény. Az elemzők szerint az Air inkább piaci kísérlet, amely a dizájnra vágyókat szólítja meg, miközben előkészíti a terepet egy jövőbeli, akár hajlítható iPhone számára.
Ha az Apple itt sikerrel jár, az alapjaiban formálhatja át a jövőbeli iPhone-árak struktúráját.
Miközben az Air inkább látványos kísérlet, a pénzt a Pro modellek hozzák. Tavaly az iPhone-okból származó bevétel elérte a 201 milliárd dollárt, ami az Apple teljes forgalmának több mint felét adta. Az európai és amerikai vásárlók 40 százaléka a drágább verziót választja, és a cég erre építi profitstratégiáját. Az új iPhone 17 Pro és Pro Max a jobb hűtéssel, erősebb kamerákkal és hosszabb akkumulátoridővel pontosan erre a szegmensre céloz – ezek a modellek lesznek azok, amelyek hosszú távon meghatározzák az iPhone-árak trendjét.
Az Apple idei stratégiája kettős:
Bár a részvények rövid távon estek a bemutató után, az elemzők szerint az Apple hosszabb távon is erős maradhat, mert egyszerre képes új dizájnt hozni és megőrizni a prémiumszegmens dominanciáját. A iPhone-árak körüli tudatos stratégia így nemcsak a vásárlóknak üzen, hanem a befektetőknek is.
Az Apple stratégiáját nem lehet önmagában értelmezni: a globális versenytársak hasonlóan magasra tették a lécet. A Samsung idén májusban mutatta be a Galaxy S25 Edge modellt, amely a hajlítható kijelzők felé nyitott, és 270 ezer–540 ezer forintos ársávban kapható Magyarországon, tehát a felső kategóriát célozza.
A Huawei Kínában agresszívan lépett be a vékony, hajlítható készülékek piacára, szintén magas, prémiumársávban.
Ezekhez képest az Apple tudatosan választotta a 469 990 forintos iPhone Airt mint „megfizethetőbb” kísérletet, miközben a valódi profitot a 579 990 forinttól induló iPhone 17 Pro és a 999 990 forintos iPhone 17 Pro Max termeli. Az iPhone-árak tehát a nemzetközi trendekhez igazodva alakultak, de a cupertinói cég ügyesen pozicionálta magát a prémiumszegmensben.
Donald Trump kereskedelmi háborúja az elmúlt években jócskán felforgatta az Apple beszállítói láncát. A cég hosszú ideig erősen függött a kínai gyártástól, ám a vámfenyegetések és a politikai nyomás miatt az Apple egyre több termelést helyezett át Indiába. Ez nemcsak a költségek, hanem a geopolitikai kockázatok kezelése miatt is kulcsfontosságú. Az elemzők szerint az Apple árpolitikája így már régóta túlmutat a technológián:
az iPhone-árak valójában a világpolitika és a globális kereskedelmi erőviszonyok lenyomatai.
Amikor az Apple beállítja az árait, azzal nemcsak a fogyasztóknak üzen, hanem a befektetőknek, a kormányoknak és a versenytársaknak is.
