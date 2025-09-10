Az olcsó középkategória és a drága csúcsmodellek esete – az Apple új stratégiája egyszerre szól a túlélésről és a profitmaximalizálásról

Az Apple idei bemutatója kettős üzenetet küldött a piacnak. Egyrészt a vállalat az 5,6 milliméter vékony iPhone Airrel a dizájnban lépett nagyot előre, másrészt a tömegesen fogyó iPhone 17 és Pro modelleknél ügyelt arra, hogy az árak ne szaladjanak el – még Donald Trump újabb kereskedelmi háborús fenyegetései és a kínai piac körüli bizonytalanságok ellenére sem. A iPhone-árak körüli stratégia most az Apple egyik legfontosabb fegyvere.

Új iPhone-árak: stabil árak, rejtett drágulások, és célba vették a kínai piacot / Fotó: AFP

Bár az iPhone 17 induló ára megegyezik a tavalyi iPhone 16-éval (399 990 forint és 499 990 forint, tárhelymérettől függően), a Pro modellek közül kikerült az olcsóbb változat, így a belépőszint a prémiumkategóriában drágább lett: a legdrágább verzió 749 990 forint. Az Apple ezzel tudatosan tereli a vásárlókat a magasabb haszonkulcsú készülékek felé. Ben Wood, a CCS Insight elemzője szerint ez egyértelmű üzenet: „Az Apple pontosan tudja, hogy a fogyasztók hajlandók többet fizetni.”

A Pro Max verzió ára 999 990 forintra emelkedett, igaz, két terabájtos tárhelyet kínál.

Az amerikai–kínai kereskedelmi feszültségek különösen érzékenyen érintik a cupertinói céget, amely az elmúlt években gyártásának jelentős részét Indiába költöztette, hogy mérsékelje a vámkockázatokat. A cég részvényei idén 4 százalékos mínuszban vannak, és a befektetők érzékelhetően idegesek az újabb tarifák miatt. Az Apple ugyanakkor százmilliárdos nagyságrendű beruházásokat ígért az Egyesült Államokban, hogy politikai oldalról is bebiztosítsa magát – ez a bizonytalanság közvetve szintén hatással lehet az iPhone-árak jövőjére.

Elemzők szerint a legnagyobb meglepetés nem is az ultravékony Air bemutatása, hanem az, hogy az Apple nem emelte meg tömegesen az árakat. Ez tudatos gesztus a fogyasztók felé egy világgazdaságilag bizonytalan időszakban. Nabila Popal, az IDC szakértője úgy fogalmazott:

Az árak szinten tartása világos jelzés, hogy az Apple érti, milyen nyomás alatt vannak a vásárlók.

Ez a hozzáállás hosszabb távon erősítheti a bizalmat, és stabilizálhatja az iPhone-árak körüli fogyasztói percepciót.