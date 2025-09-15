Egymás után derül ki Kínáról: egyáltalán nem olyan erős, mint tűnik – alaposan meglepődtek az elemzők

Kínában lassult az ipari termelés és mérséklődött a kiskereskedelmi forgalom növekedése augusztusban, miközben nőtt a munkanélküliség a kínai statisztikai hivatal hétfői jelentése szerint.

Kína gazdasága gyengélkedett augusztusban / Fotó: Shutterstock

Augusztusban 5,2 százalékra, tavaly augusztus óta legkisebb ütemre lassult az ipari termelés éves növekedése a júliusi 5,7 százalékról. Az adat elmarad a szakértők által augusztusra várt 5,8 százalékos ütemtől.

Egyebek között a feldolgozóiparban 5,7 százalékra mérséklődött a termelés éves növekedése augusztusban a júliusi 6,2 százalék után. A feldolgozóiparon belül a 41 fő ágazatból 31 jelzett növekedést, beleértve az autóipar 8,4 százalékos bővülését.

Az ipari termelés havi szinten 0,37 százalékkal nőtt augusztusban. Az idei első nyolc hónapban a termelés 6,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit a héthavi 6,3 százalék után. Tavaly az ipari termelés 5,8 százalékkal nőtt Kínában.

Lassult a kínai kiskereskedelem

A kínai kiskereskedelmi forgalom 3,4 százalékkal nőtt a múlt hónapban éves összevetésben, ami lassulás a júliusi éves 3,7 százalékos emelkedés után, de így is már a 30 egymást követő hónapban jegyeztek fel növekedést. A szakértők 3,8 százalékra gyorsuló éves növekedést vártak augusztusra. Az idei első nyolc hónapban a kiskereskedelmi forgalom 3,67 százalékkal nőtt a héthavi 3,84 százalékot követően. Tavaly 3,5 százalékkal bővült a kiskereskedelmi forgalom Kínában.

Ugyancsak hétfőn ismertette a kínai statisztikai hivatal, hogy augusztusban 5,3 százalékos volt a munkanélküliség, meghaladta a júliusi 5,2 százalékot. Az elemzők várakozásának átlagában a júliusival megegyező, 5,2 százalékos munkanélküliségi ráta szerepelt a múlt hónapra. Tavaly az átlagos munkanélküliségi ráta 5,1 százalék volt, az egy évvel korábbi 5,2 százalékot követően.