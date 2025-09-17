Százmillió euró a tét: Szoboszlaival és Kerkezzel kezdheti meg a BL-menetelést a nyáron alaposan bevásároló Liverpool

Igazi nagybevásárlást tartott a Liverpool a nyári átigazolási időszakban: a teljes európai futballelitből messze ők költötték a legtöbbet új játékosokra, a Transfermarkt adatai szerint Arne Slot 484,7 euróból erősítette meg a vörösök keretét, ez jó 150 millió euróval több, mint amennyit a lista második helyén lévő Chelsea fizetett újonnan érkező labdarúgóiért.

Kerkez Milos (középen) közel 50 millió euróért érkezett a Liverpoolhoz idén nyáron, ahol a magyar válogatott után ismét együtt játszhat Szoboszlai Dominikkal (balra) / Fotó: AFP

A Pool idén nyáron kétszer is megdöntötte a brit transzferrekordot, előbb a Leverkusen német klasszisáért, Florian Wirtzét utaltak el a Leverkusennek 125 millió eurót, majd az átigazolási időszak végén 145 millió euróért szerezték meg a Newcastle svéd támadóját, Alexander Isakot. Isakhoz hasonlóan a csatársorban bevethető a Frankfurtból 95 millió euróért érkezett Hugo Ekitiké, de a védelem is kapott erősítést: 46,9 millióért tette át a székhelyét a Mersey partjára a magyar válogatott fáradhatatlanul száguldozó bekkje, a Bournemouthban évek óta kiválóan játszó Kerkez Milos, míg Jeremie Frimpong a már említett Wirtzzel együtt a Leverkusen mezét cserélte a Liverpooléra. A holland hátvédért 40 millió eurót kellett leszurkolnia az angoloknak, a védelem közepén bevethető fiatal olasz tehetség, Giovanni Leoni pedig 31 millió eurót kóstált.

Hozzájuk képest már aprópénznek számít az az 1,8 millió euró, amit a Puskás Akadémiának fizettek a 20 esztendős kapustehetségért, Pécsi Árminért. Pécsivel, Kerkezzel és 2023 óta Szoboszlai Dominikkal immáron háromfős magyar légió állt össze az Anfielden, bár a fiatal hálóőrrel eleinte főként a tartalékcsapatban számol a Pool szakmai stábja.

A mérleg ugyan 265 millió euró mínuszt mutat, azért a bevételi oldal sem néz ki rosszul a Liverpoolnál. Összeségében 219,5 millió eurót kaptak a távozó játékosaik után, a legtöbbet, 70 milliót Luis Díazért tehették zsebre a Bayerntől, de az al-Hilal is szép summát, 53 millió eurót fizetett Darwin Núnezért. Jarrel Quansah Wirtzhez és Frimponghoz képest ellenkező utat bejárva kötött ki Leverkusenben, a gyógyszergyáriak 35 millió euróért szerezték meg a játékjogát, míg fiatal skót szélső, Ben Doak 23,5 millióért lett a Bournemouth alkalmazottja.