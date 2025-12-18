Deviza
Rendkívüli

Itt a vége: idén sem találtak vevőt egy kedvelt hazai fürdőre, januártól bezár a létesítmény

A helyi önkormányzat az idén sokadik alkalommal írt ki pályázatot a jászberényi Lehel Termálfürdő értékesítésére, de ezúttal is eredménytelenül. Ha nem jön létre megállapodás a képviselő-testület és a létesítmény mostani üzemeltetője között, akkor januárban be kell zárni a fürdőt.
Világgazdaság
2025.12.18, 06:54
Frissítve: 2025.12.18, 08:35

Jászberény város december 10-i képviselő-testületi ülésén kiderült, hogy már csak december 31-ig biztosított a Lehel Termálfürdő működtetése – számolt be az Origo. A Jászsági Tv beszámolója szerint eredménytelenül zárult a fürdő eladására korábban meghirdetett pályázat, mert nem volt jelentkező a létesítmény megvásárlására.

Lehel Termálfürdő
Jövőre bezárhat a Lehel Termálfürdő Jászberényben / Fotó: Lehel Termálfürdő és Kemping / Facebook

Ha december 31-ig nem oldódik meg a helyzet, akkor be kell zárni a fürdőt. Ezért a képviselő-testület újabb egyeztetést kezdeményezett az üzemeltető céggel – írta meg a Termal Online

Megoldást jelenthetne, ha az önkormányzat saját cége, a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. venné át a Lehel Termálfürdő működtetését, ám ez a cég nem rendelkezik az üzemeltetéshez szükséges engedélyekkel. Azaz a fürdő újranyitása biztosan időt igényelne, illetve mindez a város számára százmillió forint nagyságrendű ráfordítást jelentene.

Régóta kérdéses a Lehel Termálfürdő sorsa

Sokadik alkalommal futott már neki Jászberény önkormányzata a Lehel Termálfürdő értékesítésének, amelyet egyre alacsonyabb áron, idén már mindössze négyszázmillió forintért kínáltak megvételre. 

A néhány éve felújított fürdőre eleinte vevő nem volt, legutóbb viszont a bank utasította el a vásárló hitelkérelmét.

A termálkúttal is rendelkező fürdő és strand eladása már hat éve szerepel a helyi önkormányzat napirendjén. Az idei strandszezon előtt tízmillió forintot adott az önkormányzat a fürdőüzemeltető cégnek haszonkölcsön-szerződés címén, ezzel biztosítva, hogy a nyáron mindenképpen üzemeljen a népszerű jászsági fürdő. Holott különleges adottságokkal rendelkező termálfürdőről van szó, erről itt olvashat bővebben.
 

