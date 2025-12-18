Deviza
EUR/HUF389,11 +0,04% USD/HUF331,24 -0,03% GBP/HUF442,87 -0,04% CHF/HUF416,67 0% PLN/HUF92,35 +0,05% RON/HUF76,39 0% CZK/HUF15,95 0% EUR/HUF389,11 +0,04% USD/HUF331,24 -0,03% GBP/HUF442,87 -0,04% CHF/HUF416,67 0% PLN/HUF92,35 +0,05% RON/HUF76,39 0% CZK/HUF15,95 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
robotkutya
robotika
robot

Horrorfilmbe illő robotkutyát fejlesztettek Japánban – és ez még csak a kezdet

Bár akadnak kétségek az eszközzel kapcsolatban, ennek ellenére már számos gyártó robotkutyája vásárolható meg kereskedelmi forgalomban. Egy Japánban most kifejlesztett robotkutya azonban nagy valószínűséggel nem lesz a vásárlók kedvence, tekintve, hogy a külseje kifejezetten ijesztő.
VG
2025.12.18, 06:00

A Tokiói Tudományos Intézet laboratóriumának legújabb projektjében azt kutatják, hogyan lehetne a mostaniaknál “élőbb” robotokat alkotni, amelyek túlmutatnak a gépies működésen. A Suzumori Endo Lab munkatársai által készített robotkutya különleges, de egyben ijesztő külseje is ezt a célt szolgálja.

Az izmokig lecsupaszított robotkutya minden egyes mozdulata jól látható. Fotó: YouTube/ Suzumori Endo Robotics Laboratory
Az izmokig lecsupaszított robotkutya minden egyes mozdulata jól látható. Fotó: YouTube/ Suzumori Endo Robotics Laboratory

Az izmokig lecsupaszított robotkutya minden egyes mozdulata jól látható

A japán kutatók az elkészített, új robotkutya segítségével a valódi élőlények testi felépítését imitálják és tanulmányozzák, annak érdekében, hogy a jövőben minél élethűbben mozgó és realisztikusnak ható gépeket építhessenek – írja a robotics.mech beszámolója nyomán a Rakéta.

A robotkutyára a realisztikus hatás kedvéért még egy műanyagból készült koponyát is felszereltek, és egy vázra helyezték, ami segíti a haladásban. A robot szerkezete az úgynevezett McKibben izmokból áll - ezek olyan mesterséges izmok, amelyek pneumatikus módon működnek, és többé-kevésbé hűen utánozzák a biológiai izomrendszert.

A robotkutyákat már tömegével használják az amerikaiak

A tengerentúli hatóságok már jelentős számban alkalmazzák egy amerikai cég, a Boston Dynamics Inc. négylábú robotját, a Spotot. A Bloomberg számolt be róla nemrégiben, hogy az Egyesült Államokban és Kanadában már több mint 60 robbanószerkezet-elhárító és SWAT egység használja a Spot robotkutyát. A gyártó szerint világszerte pedig körülbelül 2000 Spot egység van működésben. Mindezt annak ellenére, hogy a Spot robotebe nem olcsó mutatvány: egy németjuhász méretű példány 100 ezer dollárba (33 millió forint) kerül.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu