Magyarország a világ összes pénzét kifizetheti az EU legújabb terve miatt az oroszok ellen, drágul a klíma és a hőszivattyú – a legolvasottabb magyar gazdasági cikkek júliusban
Magyarországnak a világ összes pénzét ki kell fizetnie, ha életbe lép az EU legújabb terve az oroszok ellen. Akár 800 milliárd forinttal is megemelheti Magyarország energiakiadásait az EU orosz energiahordozókra tervezett embargója – figyelmeztetett az Energiaügyi Minisztérium államtitkára. Czepek Gábor szerint az orosz energiaembargó a lakosság számára többszörös gáz- és áramdíjat jelentene, és veszélybe sodorhatja a rezsicsökkentés jelenlegi rendszerét.
Akár 800 milliárd forinttal is növelheti Magyarország éves energiaköltségeit az Európai Unió orosz energiaembargós javaslata, amely a gáz és kőolaj teljes kivezetését célozza 2027 után
– mondta Czepek Gábor parlamenti államtitkár. A politikus hangsúlyozta: ez az összeg megegyezik a rezsicsökkentésre szánt állami forrásokkal.
Az államtitkár szerint a szankciós javaslat következményeként a magyar háztartások akár négyszeres gáz-, illetve kétszeres áramszámlával szembesülhetnének.
Czepek emlékeztetett: az Európai Bizottság már 2013 óta támadja a magyar rezsivédelmi politikát, és kötelezettségszegési eljárást is indított az ország ellen. A mostani rendelettervezet pedig a tagállamok számára kötelezővé tenné az orosz földgáz és kőolaj teljes kivezetését.
Alig jelentették be, máris kiszélesítették a 3 százalékos hitelt
Új értékhatárról döntöttek, a korábbit módosították, de nem minden esetben. A 3 százalékos hitel új szabályozását most hozták nyilvánosságra. Orbán Viktor július elején hozta nyilvánosságra, hogy a kormány 3 százalékos kedvezményes hitelt indít az első lakás vagy ház megvásárlásához. A miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett rövid videóüzenetében kijelentette: „Bárkinek. Bárhol.” Az új otthonteremtési programban
maximum 50 millió forint hitelt lehet fölvenni
- 25 éves futamidőre,
- a futamidő alatt végig 3 százalékos kamattal,
- mindössze 10 százalékos önrésszel.
A Magyarország Kormánya Facebook-csatornán ugyanis megjelent egy bejelentés Panyi Miklósól, a Miniszterelnökség miniszterhelyettesétől. „Jó hír az első lakást vásárlóknak” – kezdte bejelentését. Arról beszélt, hogy a héten több egyeztetést is folytattak az ingatlanpiac szereplőivel, banki szakemberekkel, ingatlanfejlesztőkkel. Ezek eredményeképp több fontos döntést is hoztak.
Ezen a ponton közölte, hogy
lakás esetében a százmillió forintos ingatlanárkorlát marad, viszont házak esetében ezt felemelik 150 millió forintra.
Ez különösen azoknak jó hír, akik az első otthonukat agglomerációs környezetben szeretnék megteremteni.
Hiba várták a magyarok Kapu Tibor hazatérését – rossz időpont jelent meg
Elterjedt a nyilvánosságban, hogy Kapu Tibor hazatérése július 10-én, várható, azonban ez tévedés – írta az Axiom-4 és a világűr témájában talán a legjártasabbnak számító hazai forrás, a Spacejunkie.
A történelmi misszión lévő magyar űrhajós landolásáról a Világgazdaság is írt. Lapunk felidézte, hogy immáron közel két hete, hogy a SpaceX Falcon 9 rakétája a floridai Cape Canaveralról elstartolt, fedélzetén négy űrhajóssal. Az Axiom-4 küldetés tagjai
- az amerikai Peggy Whitson parancsnok,
- az indiai Shubhanshu „Shux” Shukla,
- a lengyel Slawosz Uznanski-Wisniewski
- és Magyarország második űrhajósa, Kapu Tibor.
„Felröppent a hír, hogy július 10-én landolnak Kapu Tibiék, de ez a hír egészen biztosan téves! Egyrészt már lenne hivatalos bejelentés erről az Axiom Space részéről, másrészt a leválási és landolási időpont csúszásának okát ismerjük jól” – fogalmazott világosan a Spacejunkie friss bejegyzésében. Arról korábban is szó volt, hogy Kapu Tiborék visszatérése körül több a bizonytalanság. A küldetés legalább 14 napig tart, ami most telik le, a július 10-i hazatérés tehát ezen alapszik.
A pontos időpont a NASA döntésétől függ, a meghatározásánál pedig kizárólag az űrhajósok, az űrállomás és az űrhajó biztonságát fogják szem előtt tartani.
Ma már tudjuk: Kapu Tibor szerencsésen visszatért, július 15-én, a déli órákban landolt a Csendes-óceánba.
Egekbe szökik a klímák, hőszivattyúk ára – új töltőgáz jön
Meg vannak számlálva a jelenlegi R32-es gázzal működő lakossági hőszivattyúk napjai, mivel egy 2024-ben hozott uniós rendelet következtében 2027-től ezt gázt már nem lehet alkalmazni a célra, helyette a környezetet jobban kímélő propángázos készülékeké lesz a terep – írja a G7 hírportál. A drágulás lassíthatja az elektromos átállást.
A propános hőszivattyúk jellemzően 20-30 százalékkal kerülnek többe, mint az R32-esek,
de a kereskedők vélhetően egyúttal a növekvő költségeiket is érvényesíteni fogják, tehát az áremelés még nagyobb is lehet.
Egy 150 négyzetméteres családi háznál a gázkazán (levegő-víz) hőszivattyúra cseréléséhez jelenleg 2-4 millió forint között kapni berendezéseket, ehhez jön még a kiépítés költsége, így a 20-30 százalékos áremelkedés körülbelül 400 ezer és 1,2 millió forint közötti többletköltséget jelenthet.
Autóipari-energiatárolási fejlesztő központ jöhet létre Zalaegerszegen
Az amerikai, ázsiai és európai piacok kiszolgálására is alkalmas központ létrehozásában kulcsszerepet vállal a China-U.S. Green Fund, a Zhongzhi Zhitong Testing Technology Co., Ltd., valamint az Autóipari Próbapálya Zala Kft.
Intelligens, új energiájú járművek és energiatároló rendszereik kutatás-fejlesztési, tesztelési, tanúsítási központját hozhatja létre Magyarország és Kína Zalaegerszegen – közölte a ZalaZone Járműipari Tesztpálya.
Az amerikai, ázsiai és európai piacok kiszolgálására is alkalmas központ létrehozásában kulcsszerepet vállal a China-U.S. Green Fund, a Zhongzhi Zhitong Testing Technology Co., Ltd., valamint az Autóipari Próbapálya Zala Kft.
A felek szándéknyilatkozata szerint közös beruházással a ZalaZone köré alternatív energiákra összpontosító ökoszisztéma épül. Ez magában foglalja a távol-keleti és európai járműgyártók és beszállítók közös fejlesztési és validációs tevékenységeit és további energetikai alkalmazásokat.
Az együttműködés résztvevői a közlemény szerint arra törekednek, hogy a kutatási-fejlesztési eredmények minél gyorsabban hasznosuljanak az ipari termelésben. A központ a tervek szerint nemcsak a jármű- és energiaipar technológiai innovációját gyorsítja fel, hanem új munkahelyeket, beszállítói lehetőségeket és nemzetközi befektetéseket is hoz Magyarországra.