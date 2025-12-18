Deviza
Vizes üzemanyag tankolása: ki fizeti a súlyos kárt? – Egyetlen tényezőn múlik minden, így lehet rá felkészülni

Egy rossz döntés a benzinkúton pillanatok alatt komoly következményekkel járhat. A biztosítás szerepe ilyenkor sokkal nagyobb lehet, mint azt az autósok többsége elsőre gondolná. Egy-egy váratlan műszaki hiba nemcsak bosszúságot, hanem jelentős kiadást is okozhat. A részletekben azonban olyan különbségek vannak, amelyek végül több százezer forintról dönthetnek.
Ballagó Dániel
2025.12.18, 06:19

Egy váratlan meghibásodás az autóval nemcsak bosszantó, hanem komoly anyagi teher is lehet. Különösen igaz ez akkor, ha a probléma oka a rossz üzemanyag: akár a téves tankolás, akár egy ritka, de annál látványosabb eset, mint a vízzel szennyezett benzin vagy gázolaj. Ilyenkor gyorsan kiderül, mennyire fontos a megfelelő biztosítási háttér.

002604742012. február 27. Kötelezõ gépjármû felelõsség biztosítás illusztráció. KGFB kgfb. Fotó: Kurucz Árpád gépjárműadó NAV casco
Rossz üzemanyag, drága javítás: nem mindegy, melyik biztosítás fizet  / Fotó: Kurucz Árpád / Magyar Nemzet

Mit fizet – és mit nem – a kötelező biztosítás?

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB) kizárólag a másoknak okozott károkra nyújt fedezetet, a saját járműben keletkező műszaki hibákra nem.

Ha például valaki figyelmetlenségből benzint tankol egy dízelautóba, és emiatt súlyos motorhiba alakul ki, a javítás költsége könnyen elérheti a több százezer, akár a milliós nagyságrendet is. Ilyen esetekben csak a casco biztosítás jelenthet megoldást, azon belül is jellemzően a teljes körű változat.

Más a helyzet akkor, ha a meghibásodás nem az autós felelősségére vezethető vissza. A közelmúltban nagy nyilvánosságot kapott vizes tankolásos eseteknél egyértelműen a forgalmazó, illetve a benzinkutat üzemeltető cég felelőssége merül fel, tehát ebben az esetben a károsultak a kút üzemeltetőjének felelősségbiztosítása alapján kapnak kártérítést, vagyis nem a saját biztosításukon keresztül rendezik a javítás költségeit.

Casco vagy kgfb? – a legfontosabb különbségek egy helyen

  • kgfb (kötelező biztosítás): jogszabály írja elő, minden forgalomban lévő autóra kötelező megkötni.
  • A kgfb fedezete: kizárólag a másoknak okozott személyi és anyagi károkra terjed ki.
  • A kgfb nem fedezi: a saját jármű sérüléseit, műszaki hibáit, így a téves tankolásból eredő károkat sem.
  • Casco biztosítás: nem kötelező, de szélesebb körű védelmet nyújt a jármű tulajdonosának.
  • A casco fedezete: a saját autóban keletkező károkra is kiterjedhet, beleértve a lopást, törést, elemi károkat és – a szerződés feltételeitől függően – a rossz üzemanyag miatti meghibásodást is.
  • Teljes körű casco: általában csak ez a változat téríti a téves tankolásból eredő motorhibákat.

A szakértők szerint mégis sokan alábecsülik a casco szerepét, és felesleges kiadásnak tartják, pedig egyetlen súlyos motorhiba elegendő lehet ahhoz, hogy a korábban befizetett díjak megtérüljenek.

Nem véletlen, hogy a hitelre vagy lízingre vásárolt autóknál a pénzintézetek szinte kivétel nélkül előírják a casco megkötését.

A részletek döntenek a kárrendezésnél

A biztosítási piacon tevékenykedő CLB független biztosítási alkusz szerint az ilyen, elsőre aprónak tűnő különbségek döntők lehetnek egy kárrendezés során. A tanulság egyszerű: nemcsak az számít, hogy van-e biztosításunk, hanem az is, pontosan mire és milyen feltételekkel nyújt fedezetet.

