Döbbenetes hajókatasztrófa történt a Fekete-tengeren: alig, hogy vízre bocsátották a vadiúj luxusjachtot, azonnal elsüllyedt – videó

Közvetlenül a vízre bocsátása után felborult és elsüllyedt a Medyılmaz Shipyard legnagyobb jachtja, a 24 méteres Dolce Vento Törökországban. A luxusjacht fedélzetén tartózkodók sértetlenül megúszták a balesetet, aminek az okát vizsgálják.
VG
2025.09.04., 08:48
Fotó: turkdenizmedya

Felborult közvetlenül vízre bocsátása után Dolce Vento luxusjacht kedden, a törökországi Eregli városában található hajógyár területén – tudta meg a BOAT International.

dolce vento jacht luxusjacht
A luxusjacht a vízre bocsátás után azonnal elsüllyedt / Fotó: turkdenizmedya

Helyi beszámolók szerint egy feltételezett stabilizációs probléma miatt a Dolce Vento röviddel a vízre kerülés után hétméteres mélységbe süllyedt.

A parti őrség és a mentőszolgálatok gyorsan a helyszínre érkeztek. A jacht tulajdonosa, kapitánya és kétfős személyzete a fedélzeten tartózkodott, de a vízbe ugrottak, így végül sértetlenül megúszták az esetet.

A baleset okának kiderítésére vizsgálat indult.

A Dolce Vento egy 24 méter hosszú motorjacht, amelynek építője a török Medyılmaz Shipyard. Az acéltesttel és acélfelépítménnyel rendelkező jacht a legnagyobb, amelyet eddig a gyártó épített – írja a Superyacht Times.

Vízre bocsátották a Deep Blue luxusjachtot is

A Lürssen legújabb hajócsodája a 134,2 méteres Deep Blue, amit júniusban bocsátották vízre. A jachtot még idén átveheti a tulajdonosa, akinek kiléte ismeretlen.

A szuperjacht építése 2021-ben kezdődött, azonban a projekt részleteit szigorúan titokban tartották. A Deep Blue merész, többszintes tatprofilt kapott, elegáns fedélzettel, merész túlnyúlásokkal. Az acél hajótesttel és alumíniumfelépítménnyel ellátott jacht gyártója, a Lürssen Yachts hajóépítészeti stílusát tükrözi.

A jacht fedélzeti konfigurációja négyszintes, a hajtótest első traktusán helikopterleszálló helyet alakítottak ki. Azonban nem csupán kialakításában, hanem teljesítményében is lenyűgöző jármű a Deep Blue, a szuperjachtot ugyanis nyolc MTU-motor hajtja.

