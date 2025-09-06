Hajthatatlan az EU: hiába lenne béke Ukrajnában, Oroszországot örökre kitiltják – egyenesen megmondták

Az Európai Uniónak az ukrajnai háború lezárása után sem szabad visszatérnie az orosz energiahordozókhoz - jelentette ki pénteken Koppenhágában az energiaügyekért felelős uniós biztos.

Jöhet a béke az ukrajnai háborúban, de a bizottság akkor sem térne vissza az orosz energiához /Fotó: Philippe BUISSIN / Európai Parlamtn

Dan Jorgensen az EU energiaügyi minisztereinek informális találkozójára érkezésekor a sajtónak elmondta: az Egyesült Államok támogatja az EU-t abban, hogy leállítsa az oroszenergia-importot.

"Még ha béke is lesz, azt gondolom, akkor sem szabad importálnunk (Oroszországból), és kitartok az álláspontom mellett" - fogalmazott Jorgensen, hozzátéve, hogy várhatóan a jövő héten Chris Wright amerikai energiaügyi megbízottal is találkozik Brüsszelben.

A biztos újságíróknak elmondta, már hónapokkal ezelőtt javaslatot tett az Oroszországból érkező földgázimport betiltására, ezt a javaslatot pedig jelenleg az Európai Parlament tárgyalja. Mint mondta, nagyon fontos, hogy a tagállamok az ügyben egyetértésre jussanak annak érdekében, hogy az EU "világos üzenetet tudjon közvetíteni Moszkva felé". Mint mondta, bízik abban, hogy sikerül a kérdésben közös álláspontot kialakítani, de hozzátette: tisztában van vele, hogy egyes országoknak fenntartásaik vannak.

Nem tűrjük tovább, hogy Oroszország fegyverként használja az energiát; ha energiafüggetlenné akarunk válni, ha csökkenteni akarjuk az energiaárakat és küzdeni akarunk az éghajlatváltozás ellen, a legfontosabb, hogy összekapcsoljuk energiahálózatainkat.