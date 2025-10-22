Ez az igazság a budapesti békecsúcsról: Trump tisztázta, óriási bejelentés jön két napon belül - nagyon rossz hírt kaptak, akik meg akarják fúrni az amerikai és az orosz elnök tárgyalását
Donald Trump elnök kedden kijelentette, hogy nem szeretne „hiábavaló találkozót” tartani Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, ami újabb jel arra, hogy a két vezető között tervezett második, Budapesten rendezett csúcstalálkozó veszélybe kerülhet — ezt az értelmezést a Bloomberg tette közzé. Azonban a budapesti békecsúcs megszervezésének van egy másik olvasata is, ami inkább közelebb állhat a valósághoz.
Trump kedden ugyanis világosan elmondta, hogy egyáltalán nem született döntés a történelmi találkozó lemondásáról. Sőt, szerinte „rengeteg dolog fog történni”. Hozzátette, hogy a háború frontján is „rengeteg dolog történik”, majd közölte, hogy
két napon belül bejelentést tesz a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tervezett találkozót illetően.
Az amerikai elnök valóban beszélt arról, hogy nem „akar feleslegesen fecsegni” és az időt pazarolni. A sajtó ezt erősítette fel, és értelmezte úgy a fejleményt, mint ami a budapesti békecsúcs lefújásával egyenértékű. Tény, hogy órákkal korábban egy fehér házi tisztviselő azt mondta: a két vezetőnek nincs terve a közeljövőben találkozni, csakhogy Trump kedden egyértelművé tette, hogy sose állította, hogy a Putyinnal való tárgyalás időpocsékolás lenne.
Ezt az alábbi videó is rögzíti.
Trump a tervezett eseményre utalva azt is kijelentette, „nem akarok egy elvesztegetett találkozót, nem akarok elvesztegetett időt, így meglátjuk, hogy mi történik”. Ugyanakkor optimizmusát hangoztatta, és kijelentette, hogy lát esélyt a tűzszünetre. „Azt gondolom, hogy Putyin véget akar vetni a háborúnak, és azt gondolom, hogy Zelenszkij is véget akar vetni neki, én pedig úgy gondolom, hogy véget fog érni.”
Ugyancsak masszívan árnyalja a budapesti békecsúcs lemondásáról szóló hírdömpinget, hogy Putyin különmegbízottja, Kirill Dmitrijev is azt állította frissen, hogy folyamatban vannak az Oroszországi Föderáció és az Egyesült Államok vezetői közötti találkozó előkészületei.
Ő arról posztolt az X-en, hogy szerinte a média eltorzítja az információkat arról, hogy nem lesz találkozó. „A média eltorzítja a közeljövőről szóló kommentárokat, hogy aláássa a közelgő csúcstalálkozó kilátásait. Az előkészületek folyamatban vannak” – szögezte le.
Budapesti békecsúcs: sokan szeretnék, hogy ne történjen meg
Ezzel azonos hangvételű bejegyzést tett közzé Szijjártó Péter is. A külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon tette közzé reakcióját. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a következő békecsúcs bejelentésének percében tudni lehetett, hogy nagyon sokan nagyon sok mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy ez a csúcs ne történjen meg.
„A háborúpárti politikai elit és médiájuk mindig ezt csinálja az olyan fontos események előtt, amelyek a háború és béke ügyében döntőek lehetnek. Így van ez az Európai Tanács minden ülése előtt. Így van ez a szankciós csomagokról vagy az európai békekeretről szóló döntés előtt. Nincs új a nap alatt” – fogalmazott.
Felhívta rá a figyelmet, hogy most is egészen addig, amíg a csúcstalálkozó létre nem jön, lesz megint tucatnyi szivárogtatás, álhír és nyilatkozat arról, hogy nem is lesz csúcstalálkozó.
Szerdán reggel már Orbán Viktor is kommentálta a kialakult helyzetet. A magyar miniszterelnök arról írt a közösségi oldalán, hogy
a békecsúcs előkészületei folytatódnak.
Azt is rögzítette, hogy az időpont még mindig bizonytalan. „Ha eljön az ideje, megrendezzük.” Donald Trump legelőször azt a reményét fejezte ki, hogy két héten belül meg lehet tartani a budapesti békecsúcsot. Ugyanakkor a konkrét időpont sosem volt meghatározva, így a halasztásról szóló kijelentések ezért is nehezen értelmezhetők.
A teljes kép érdekében érdemes még felidézni az orosz külügyminiszter reakcióját is a budapesti békecsúcs szervezése kapcsán. Lavrov arról beszélt, hogy nem az időpont és a helyszín a lényeg, hanem az, hogy haladjon az orosz és az amerikai fél az alaszkai megállapodás végrehajtásában.
Az amerikai külügyminiszterrel, Rubióval folytatott telefonos egyeztetéséről elmondta, hogy „nem a helyszínről volt szó, noha az is fontos, különösen azt figyelembe véve, hogy a Budapestről szóló javaslat milyen vihart kavart azok körében, akik az Európai Uniót nem szuverén államok szövetségeként szeretnék látni, hanem minden kérdést a brüsszeli bürokrácia keretein belül szeretnének megoldani”.