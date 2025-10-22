Ez az igazság a budapesti békecsúcsról: Trump tisztázta, óriási bejelentés jön két napon belül - nagyon rossz hírt kaptak, akik meg akarják fúrni az amerikai és az orosz elnök tárgyalását

Donald Trump elnök kedden kijelentette, hogy nem szeretne „hiábavaló találkozót” tartani Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, ami újabb jel arra, hogy a két vezető között tervezett második, Budapesten rendezett csúcstalálkozó veszélybe kerülhet — ezt az értelmezést a Bloomberg tette közzé. Azonban a budapesti békecsúcs megszervezésének van egy másik olvasata is, ami inkább közelebb állhat a valósághoz.

A két nagyhatalom vezetője legutóbb Alaszkában találkozott augusztusban, most pedig Budapestet céloznák meg tárgyalásra / Fotó: AFP

Trump kedden ugyanis világosan elmondta, hogy egyáltalán nem született döntés a történelmi találkozó lemondásáról. Sőt, szerinte „rengeteg dolog fog történni”. Hozzátette, hogy a háború frontján is „rengeteg dolog történik”, majd közölte, hogy

két napon belül bejelentést tesz a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tervezett találkozót illetően.

Az amerikai elnök valóban beszélt arról, hogy nem „akar feleslegesen fecsegni” és az időt pazarolni. A sajtó ezt erősítette fel, és értelmezte úgy a fejleményt, mint ami a budapesti békecsúcs lefújásával egyenértékű. Tény, hogy órákkal korábban egy fehér házi tisztviselő azt mondta: a két vezetőnek nincs terve a közeljövőben találkozni, csakhogy Trump kedden egyértelművé tette, hogy sose állította, hogy a Putyinnal való tárgyalás időpocsékolás lenne.

Ezt az alábbi videó is rögzíti.

Trump:



I did not say meeting with Putin would be waste of time.



A lot of things are happening on that front.



We will be notifying you over the next two days. pic.twitter.com/GxHLorg9Iw — Clash Report (@clashreport) October 21, 2025

Trump a tervezett eseményre utalva azt is kijelentette, „nem akarok egy elvesztegetett találkozót, nem akarok elvesztegetett időt, így meglátjuk, hogy mi történik”. Ugyanakkor optimizmusát hangoztatta, és kijelentette, hogy lát esélyt a tűzszünetre. „Azt gondolom, hogy Putyin véget akar vetni a háborúnak, és azt gondolom, hogy Zelenszkij is véget akar vetni neki, én pedig úgy gondolom, hogy véget fog érni.”

Ugyancsak masszívan árnyalja a budapesti békecsúcs lemondásáról szóló hírdömpinget, hogy Putyin különmegbízottja, Kirill Dmitrijev is azt állította frissen, hogy folyamatban vannak az Oroszországi Föderáció és az Egyesült Államok vezetői közötti találkozó előkészületei.

Media is twisting comment about the “immediate future” to undercut the upcoming Summit. Preparations continue. 🕊️🇷🇺🤝🇺🇸



👇https://t.co/lb81a3Tdxo https://t.co/RYrJI6yONs — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 21, 2025

Ő arról posztolt az X-en, hogy szerinte a média eltorzítja az információkat arról, hogy nem lesz találkozó. „A média eltorzítja a közeljövőről szóló kommentárokat, hogy aláássa a közelgő csúcstalálkozó kilátásait. Az előkészületek folyamatban vannak” – szögezte le.