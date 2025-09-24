Magyarország közvetlen szomszédját nem érdekli, mit akar a Nyugat: óriási gázszerződést köt az oroszokkal – még októberben aláírják

Szerbia októberben 3 éves gázimport-megállapodást ír alá Oroszországgal, amely évi 2,5 milliárd köbméter földgáz szállítását biztosítja – írja a Reuters a Srbijagas állami gázvállalat vezetőjének keddi közlésére hivatkozva.

Orosz gázt vásárol Szerbia / Fotó: Maxx-Studio

Orosz gázt vásárol Szerbia

Dusan Bajatovic a közszolgálati RTS műsorában elmondta, hogy Szerbia már megállapodott napi 2,5 millió köbméter gáz szállításáról Azerbajdzsánból, valamint további 9,5 millió köbmétert kap Oroszországtól naponta.

Bajatovic hozzátette, hogy Szerbia egyetlen gáztároló létesítményében 780 millió köbméter földgáz van, és szükség esetén további 200 millió köbmétert lehet beszerezni egy magyarországi tárolóból.

Szerbia továbbra is az egyik utolsó európai vásárlója az orosz földgáznak, miközben az Európai Unióhoz való csatlakozásra törekszik.

A kormányt nyugati országok folyamatosan nyomás alatt tartják, hogy csatlakozzon az EU Oroszországgal szembeni szankcióihoz az Ukrajna elleni invázió miatt, de eddig nem tette meg a szükséges lépéseket.

Az ország olajmonopóliuma, a NIS – amelynek többségi tulajdonosa az orosz Gazprom Nyeft és a Gazprom – hetedik halasztási engedélyt kér az Egyesült Államoktól, hogy elkerülje a szankciókat, amelyek veszélyeztetnék a nyersolajellátást.

Később kedden Aleksandar Vucic elnök találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel, hogy többek között a NIS-t érintő vámokról és szankciókról tárgyaljanak.

Szerbia és a dél-koreai Korea Hydro & Nuclear Power vállalat két együttműködési megállapodást írt alá az atomenergia és a hidrogén területén. Ez már a hatodik olyan partnerség, amelynek eredményeként atomerőmű épülhet Szerbiában, de most még ennél is többről van szó. Emellett óriási, energiatárolós naperőmű is létesülhet Szerbiában annak a most aláírt szándéknyilatkozatnak a kibontakoztatásaként, amely déli szomszédunk és egy dél-koreai vállalat között született.