Nagyon készülnek a szomszédban az atomerőműre

Atomerőmű, emellett óriási, energiatárolós naperőmű is létesülhet Szerbiában annak a most aláírt szándéknyilatkozatnak a kibontakoztatásaként, amely déli szomszédunk és egy dél-koreai vállalat között született.

Atomerőmű építésével végződhet a sok szerbiai együttműködés / Fotó: Bányászati ​​és Energiaügyi Minisztérium / Nenad Kostic

A memorandumokat Sonja Vlahovic, a szerbiai Bányászati ​​és Energiaügyi Minisztérium államtitkára, valamint Joo-ho Whang, a Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) vezérigazgatója írta alá. A víz- és atomenergia-ipari cég a Korea Electric Power Corporation (Kepco) leányvállalata. A hírről beszámoló Balkan Green Energy News kiemeli, hogy a szintén dél-koreai Hyundai Engineering részt vesz Szerbia legnagyobb, 1000 megawattos naperőművének telepítésében. Az aláírásra a belgrádi Korea-Szerbia Stratégiai Energiafejlesztési Fórumon nyílt lehetőség.

Komoly versenyzők közé lépett be a koreai cég

Szerbia eddig Kínával, Franciaországgal, Oroszországgal, Szlovéniával és az Egyesült Államokkal létesített kapcsolatokat vagy kezdett együttműködést az atomenergia területén. A mostani szándéknyilatkozat szerint támogatni kell a minisztériumot a szerbiai nukleáris szakemberek képzésében, és elősegíteni a műszaki információk és szakértelem cseréjét.

A második, a hidrogénnel kapcsolatos együttműködésről szóló memorandum alapján megkezdődhet a szerbiai kísérleti zöldhidrogén-projektek lehetőségének felmérése. Szó van

a műszaki ismeretek cseréjéről,

humánerőforrás-fejlesztésről,

valamint a teljes hidrogénciklus és az ellátási lánc menedzsmentjében szerzett szakértelem megosztásáról.

Sonja Vlahovic, a minisztérium államtitkára megjegyezte, hogy Szerbia a nukleáris energiát tekinti az egyik lehetséges energiaforrásnak, amely segíthet az energiabiztonság elérésében a tiszta energiaforrásokra való áttérés során. Országának nagyon fontos olyan országokkal és vállalatokkal együttműködnie, amelyek világviszonylatban is vezető szerepet töltenek be a nukleáris technológiák terén, valamint a tudás és a tapasztalat cseréjében, illetve a szakemberképzésbe való befektetés terén. Nagyon érdeklik Szerbiát a hidrogéntechnológiák által kínált lehetőségek is, ezért szakemberei a dél-koreai partnerekkel fel fogja tárni a kísérleti projektek lehetőségeit az államtitkár szerint.