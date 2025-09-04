Deviza
memorandum
KHNP
hidrogénprojektek
Szerbia
atomenergia

Nagyon készülnek a szomszédban az atomerőműre

Szerbia és a dél-koreai Korea Hydro & Nuclear Power vállalat két együttműködési megállapodást írt alá az atomenergia és a hidrogén területén. Ez már a hatodik olyan partnerség, amelynek eredményeként atomerőmű épülhet Szerbiában, de most még ennél is többről van szó.
VG
2025.09.04., 07:45

Atomerőmű, emellett óriási, energiatárolós naperőmű is létesülhet Szerbiában annak a most aláírt szándéknyilatkozatnak a kibontakoztatásaként, amely déli szomszédunk és egy dél-koreai vállalat között született.

atomerőmű
Atomerőmű építésével végződhet a sok szerbiai együttműködés / Fotó: Bányászati ​​és Energiaügyi Minisztérium / Nenad Kostic

A memorandumokat Sonja Vlahovic, a szerbiai Bányászati ​​és Energiaügyi Minisztérium államtitkára, valamint Joo-ho Whang, a Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) vezérigazgatója írta alá. A víz- és atomenergia-ipari cég a Korea Electric Power Corporation (Kepco) leányvállalata. A hírről beszámoló Balkan Green Energy News kiemeli, hogy a szintén dél-koreai Hyundai Engineering részt vesz Szerbia legnagyobb, 1000 megawattos naperőművének telepítésében. Az aláírásra a belgrádi Korea-Szerbia Stratégiai Energiafejlesztési Fórumon nyílt lehetőség.

Komoly versenyzők közé lépett be a koreai cég

Szerbia eddig Kínával, Franciaországgal, Oroszországgal, Szlovéniával és az Egyesült Államokkal létesített kapcsolatokat vagy kezdett együttműködést az atomenergia területén. A mostani szándéknyilatkozat szerint támogatni kell a minisztériumot a szerbiai nukleáris szakemberek képzésében, és elősegíteni a műszaki információk és szakértelem cseréjét.

A második, a hidrogénnel kapcsolatos együttműködésről szóló memorandum alapján megkezdődhet a szerbiai kísérleti zöldhidrogén-projektek lehetőségének felmérése. Szó van

  • a műszaki ismeretek cseréjéről,
  • humánerőforrás-fejlesztésről,
  • valamint a teljes hidrogénciklus és az ellátási lánc menedzsmentjében szerzett szakértelem megosztásáról.

Sonja Vlahovic, a minisztérium államtitkára megjegyezte, hogy Szerbia a nukleáris energiát tekinti az egyik lehetséges energiaforrásnak, amely segíthet az energiabiztonság elérésében a tiszta energiaforrásokra való áttérés során. Országának nagyon fontos olyan országokkal és vállalatokkal együttműködnie, amelyek világviszonylatban is vezető szerepet töltenek be a nukleáris technológiák terén, valamint a tudás és a tapasztalat cseréjében, illetve a szakemberképzésbe való befektetés terén. Nagyon érdeklik Szerbiát a hidrogéntechnológiák által kínált lehetőségek is, ezért szakemberei a dél-koreai partnerekkel fel fogja tárni a kísérleti projektek lehetőségeit az államtitkár szerint.

Atomerőművek sorával büszkélkedhet már a KHNP 

Az aláírást a KHNP, a minisztérium, az Elektroprivreda Srbije (EPS) állami energiaszolgáltató vállalat, a Vinca Atomtudományi Intézet és a KOTRA előadásai követték.

  • Park So-hyun, a Tengerentúli SMR Projekt Osztály vezető menedzsere bemutatta azokat az atomerőmű-projekteket, amelyeket a vállalat Dél-Koreában és a világ más részein fejleszt.
  • Kim Su-Jy, a KHNP globális hidrogén- és energiaüzleti szektorának vezető menedzsere előadásában a hidrogénprojektek és a Szerbiával való együttműködés szerepelt.
  • Rados Popadic bányászati ​​és energiaügyi miniszterhelyettes ismertette Szerbia 2040-ig tartó energiafejlesztési stratégiájának fő céljait és tervezett tevékenységeit.
  • Aleksandar Latinovic, az EPS részéről bemutatta a vállalat fejlesztéseit, és jelezte, hogy a cég most is tanulmányozza a hidrogén hasznosításának lehetőségeit.


 

1 perc
Lisszabon

Kisiklott a híres siklóvasút, 15-en meghaltak a balesetben

Kisiklott a lisszaboni Gloria siklóvasút egyik kocsija. A mentőszolgálatok közlése szerint 18 embert szállítottak kórházba.
11 perc
GDP

Súlyos veszély les a magyar gazdaságra, és nem csak rá: Németországnak össze kell szednie magát

Ingatagság, háborúval karöltve.
2 perc
KHNP

Nagyon készülnek a szomszédban az atomerőműre

Déli szomszédunk a nagyon sok lábon állásban hisz.

