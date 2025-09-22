Végképp elhatározta magát az EU, elszakítja Magyarországot és Szlovákiát az olcsó orosz olajtól – durva lesz a válaszcsapás, ha nem mennek bele

Az Európai Bizottság új kereskedelmi korlátozásokat vezetne be az Oroszországból érkező olajimport további visszaszorítására. A bizottság felülvizsgálja az azon a Barátság kőolajvezetéken keresztül érkező szállításokat, amelyen keresztül Magyarország és Szlovákia vásárol orosz olajat – tudta meg bennfentesektől a Bloomberg.

Az orosz olajról végképp elszakítaná Magyarországot és Szlovákiát az EU / Fotó: Hans Lucas via AFP

A tervezett lépések elsősorban ezeket a szállításokat sújtanák, amennyiben az érintett országok nem vállalják a fokozatos leállást az orosz olaj importjáról.

Emmanuel Macron szerint ugyanakkor elenyésző az az energiamennyiség, amelyet uniós országok még importálnak Oroszországból. Az államfő a CBS Face the Nation című műsorának vasárnapi adásában elmondta, hogy a megmaradt orosz energiaimport „ma már nem kulcsfontosságú tényező, több mint 80 százalékkal csökkentettük az olaj- és gázfogyasztást”.

Különutas politikát folytat Szlovákia és Magyarország az EU-ban

Habár az EU összességében valóban csökkentette az orosz energiaimportot az ukrajnai háború 3,5 évvel ezelőtti eszkalálódása után, Szlovákia és Magyarország továbbra is erősen függenek tőle. Az országok jelezték: addig ellenállnak Donald Trump amerikai elnök nyomásának és nem csökkentik az orosz olajbehozatalt, amíg az EU nem talál alternatívát az orosz energiahordozók helyett. Orbán Viktor és Robert Fico szlovák kormányfő így eddig blokkoltak minden olyan intézkedést, amelyek szerintük az energiabiztonságukat veszélyeztetné.

A magyar kormány a jövőben is csak akkor támogat uniós szankciós döntéseket, ha azok nem sértik a magyar érdekeket – mondta Gulyás Gergely a szerdai kormányinfón.

A többi uniós ország ugyanakkor már vállalta, hogy 2027 végéig fokozatosan kivezeti az összes orosz fosszilis energiahordozó vásárlását.

Mint a Világgazdaság korábban beszámolt róla, Lengyelország szerint az orosz olaj és gáz az Európai Unió egyik legsúlyosabb gyengesége. A lengyel külügyminisztérium helyettes vezetője, Ignacy Niemczycki a brüsszeli uniós miniszteri ülés előtt hangsúlyozta: Varsó mindent megtesz azért, hogy Magyarországot és Szlovákiát meggyőzze az orosz olaj- és gázfüggőség csökkentéséről, valamint a beszerzési források diverzifikálásáról. Lengyelország kész konkrét segítséget nyújtani a régiónak az orosz olaj- és gázfüggőség mérséklésében.