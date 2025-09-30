Behódolt a Pfizer Donald Trumpnak – óriási bejelentésre készül a gyógyszergyártó

Közvetlenül a fogyasztóknak szóló gyógyszerwebáruházat mutathat be kedden a Fehér Ház TrumpRx néven, ahol a tervek szerint különböző gyógyszereket vehetnek majd az amerikaiak kedvező áron. Ezzel egy időben várhatóan a Pfizer is bejelenti, hogy számos készítményének ára csökken az Egyesült Államokban, ahol jelentős beruházásokat is eszközöl a vállalat.

A Pfizer meghajolt Donald Trump akarata előtt / Fotó: Sophie Park

A Pfizer árat csökkent és hazaviszi a termelést

A kormányzati oldalon a vásárlók kedvezményes, a kormány által tárgyalt árakon vehetnek gyógyszereket az amerikaiak, ám kérdéses, hogy ennek lesz-e előnye a magán- vagy állami egészségbiztosítással rendelkező amerikaiak számára, akiknek a gyógyszervásárlásait a biztosításuk fedezi. A The Wall Street Journal információi szerint emellett Donald Trump amerikai elnök és Albert Bourla, a Pfizer vezérigazgatója is gyógyszerárcsökkentési bejelentést tesz a Fehér Házban, és

a vállalat 70 milliárd dolláros beruházást is bejelent az amerikai gyártókapacitás bővítése céljából.

A Pfizer bejelentését más gyógyszergyártók hasonló lépései követhetik, miután Trump júliusban levélben követelte a cégektől az amerikai áraik csökkentését és egy közvetlenül a fogyasztók felé néző online áruház létrehozását. Az elnök a múlt héten arról is beszélt, hogy a márkázott gyógyszereket akár 100 százalékos vámok is sújthatják, amennyiben gyártóik nem ruháznak be amerikai gyárak építésébe.

Az új beruházások és a cég korábbi negyedéves jelentésekor Bourla által ismertetettek azt jelenthetik, hogy a Pfizer mentesül ezen vámok alól.