„Lehet mondani, hogy nem egészséges, én is így gondolom, de amikor a külső kereslet ennyire gyenge, a belső keresletet meg kell támogatni. A fogyasztásvezérelt gazdasági növekedésre igenis szükség van átmenetileg” – mondta február elején a Világgazdaság Exkluzív podcastjében Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, aki hosszan beszélt a magyar gazdaság stagnálásának okairól. Mint ismert, tavaly is elmaradt a várakozástól a GDP-növekedés, a kormány 3,4 százalékos célja helyett mindössze 0,3 százalékkal bővült a GDP, így már harmadik egymást követőévben stagnált a növekedés Magyarországon.

Ez a magyar gazdaság legnagyobb csodája, ami Nagy Márton szerint sem húzható sokáig / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az előzetes GDP-adatok közlése után rengeteg értelmezés látott napvilágot, köztük sok olyan, ami köszönőviszonyban sincs a valósággal . Ilyen a HVG állítása arról, hogy a 2022-es országgyűlési választásokhoz képest ma kisebb a GDP. „A magyar gazdaság már most a 2022-es első negyedévi szint felett tartózkodik, 2026 első negyedévében is biztosan felette lesz, és mindezt történelmi sokkok közepette érte el – úgy, hogy az infláció nyolcéves mélypontjára süllyedt” – írta a Világgazdaságnak írt véleménycikkében az ország egyik legelismertebb közgazdásza, Suppan Gergely, aki jelenleg a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetés makrogazdasági megalapozásáért felelős helyettes államtitkára. A balliberális lap állítását mi sem bizonyítja jobban, hogy 2022-höz képest a nominális GDP mintegy 20 000 milliárddal növekedett.

Mindenesetre érdemes megvárni március 3-át, amikor a Központi Statisztikai Hivatal közzéteszi tavalyi részletes adatokat, amelyekből pontosan kiderülhet, hogy mi volt az, ami hozzájárult és mi az, ami visszavetette a növekedést. Az viszont már most nagyjából körvonalazódik, hogy miért maradt el tavaly is az érdemi élénkülés.

Az ipari kibocsátás 3,2 százalékkal csökkent, miközben a kiskereskedelem 2,9, az építőipar pedig 2,8 százalékkal tudott bővülni.

A valóságban tehát a gyengébb GDP-adatokat ezúttal is alapvetően ugyanaz a tényező magyarázza, mint korábban: hiába élénkül a fogyasztás, a belgazdaságra építő szektorok nem képesek pótolni az exportra termelő ágazatok visszaesését.

Azt, hogy a belső motorokkal alapvetően nincsen probléma, a költségvetés számai is megerősítik. Tavaly nyáron írtunk először róla, hogy szép csendben megszűnt a magyar gazdaság egyik nagy problémája, miután a várakozásoknak megfelelően alakultak a büdzsé áfabevételei. Persze nem volt ez mindig így, 2023-ban a magas infláció miatt óriásit fékezett a fogyasztás, ami akkor 1000 milliárdos lyukat ütött a büdzsében. Lényegében 2025 volt az első év, hogy utolérte magát a költségvetés, az év végére, szinte egy az egyben beérkezett az előirányzat, pedig egy teljesen más makropálya mellett lett megtervezve.