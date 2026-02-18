Szijjártó Péter megnevezte a hármast, akik elvennék a magyarok olaját, de nem hagyjuk

Berettyóújfaluban tartott lakossági fórumot Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Orbán Viktorral korábban közösen bejelentett országjárásának részeként.

Szijjártó Péter: sem Brüsszelnek, sem Berlinnek, sem Kijevnek nincsen joga ahhoz, hogy a Magyarország jövőjéről szóló döntést befolyásolják / Fotó: Derencsényi István

„Magyarország kormánya és a magyar állam arra hivatott szervei a beavatkozási kísérleteket mindvégig vissza fogják verni, hiszen hazánk jövőjéről kizárólag a magyar emberek dönthetnek, sem Brüsszelnek, sem Berlinnek, sem Kijevnek nincsen joga ennek befolyásolására” – közölte a tárcavezető a Hajdú-Bihar vármegyei városban.

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy az elmúlt napokban világossá vált, hogy létrejött egy

Brüsszel

Berlin

Kijev

tengely, amelynek szereplői szégyentelenül, nyíltan megtesznek mindent azért, hogy beavatkozva a választásba, kormányváltást csikarjanak ki Magyarországon. Kifejtette, hogy ezen beavatkozási kísérletek egy része a nyilvánosság számára is látható módon zajlik, egy része pedig a nyilvánosság számára nem látható módon.

Szijjártó: Magyarország megvédi polgárait

Szeretné Magyarország polgárait arról biztosítani, hogy Magyarország kormánya és a magyar állam arra hivatott szervei ezeket a beavatkozási kísérleteket mindvégig vissza fogják verni részben a nyilvánosság előtt látható, részben pedig a nyilvánosság előtt nem látható eszközökkel – szögezte le. Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy

ezen befolyásolási kísérleteknek a része az is, hogy az ukrán elnök politikai döntése miatt nem indult újra az Ukrajnán keresztüli kőolajszállítás Magyarországra.

Ezért a szükséges lépéseket megtették. Magyarországon az olajellátás továbbra is biztosított, elegendő stratégiai tartalékkal rendelkezünk. A szlovákokkal közösen pedig a horvátok felé jeleztük, hogy az Európai Unió mindenkire kötelező szabályainak értelmében a horvátországi vezetékrendszeren keresztül tengeri útvonalon kívánunk orosz kőolajat importálni – mondta.

Az Európai Unió szabályai ugyanis úgy szólnak, hogy Magyarország és Szlovákia a szankciós intézkedések alól kapott kivételek nyomán csővezetéken importálhat Oroszországból kőolajat, és amennyiben ez ellehetetlenül, akkor Magyarországnak és Szlovákiának joga van a tengeren is orosz kőolajat importálni

– mutatott rá. „Ezért hívtuk fel a horvátok figyelmét arra, hogy az Európai Unió rájuk is vonatkozó kötelező szabálya értelmében a következő időszakban a horvátországi vezetékrendszeren keresztül is orosz kőolajat fogunk importálni. Így biztosítjuk Magyarország energiaellátásának biztonságát, és így biztosítjuk azt, hogy Magyarországon a rezsicsökkentés továbbra is életben maradjon, s továbbra is a magyar emberek, a magyar családok fizessék a legalacsonyabb rezsiköltségeket Európában” – összegzett.