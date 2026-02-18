Újabb fejfájás Brüsszelnek: sorra lázadnak fel a tagállamok a 20. szankciós csomag ellen – hiába céloznak az oroszokra, ha Európának fáj a legjobban

Az Európai Bizottság újabb, immár 20. szankciós csomagja komoly belső ellenállásba ütközött az Európai Unióban. Több tagállam szerint a tervezett intézkedések túl messzire mennek, és akár az uniós érdekeket is sérthetik – írta az Origo.

Ursula von der Leyen abban bízott, hogy az EU majd a 20. szankciós csomaggal kivérezteti az oroszokat, ehelyett azonban csak a tagállamok felét sikerült magára haragítania / Fotó: AFP

Az Európai Bizottság célja, hogy tovább csökkentse az orosz olajbevételeket, és ezzel fokozza a nyomást Moszkván az ukrajnai háború lezárása érdekében. Most azonban kiderült, hogy több tagállam is kifogásolja a javaslat egyes elemeit.

A tervek szerint az EU megbüntetné azokat a külföldi kikötőket és bankokat, amelyeket Oroszország illegális olajértékesítésre használ. A javaslat azonban több érzékeny pontot is érint.

Brüsszel szankciói hátba szúrták az energiabiztonságot

A források szerint több főváros óvatos a grúziai és indonéziai kikötőket célzó intézkedésekkel kapcsolatban. Olaszország és Magyarország aggályokat vetett fel a grúziai Kulevi kikötő szankcionálása miatt. A háttérben az áll, hogy ezen az útvonalon Azerbajdzsánból is érkezik földgáz Európába, amely fontos energiaforrás.

Eközben Görögország és Málta egy indonéziai kikötő ügyében jelezte fenntartásait. Emellett pedig Olaszország és Spanyolország is kifogásolja egy Kubában működő bank elleni tervezett intézkedéseket, mivel ez az egyetlen kubai pénzintézet, amely devizával dolgozik, és uniós diplomatákat, illetve segítségre szoruló EU-állampolgárokat szolgál ki.

A vita tovább éleződött egy kapcsolódó javaslat miatt is, amely szerint az orosz olaj árplafonját a tengeri szolgáltatások – például biztosítás és szállítás – teljes betiltásával váltanák fel.

Ehhez azonban a G7-országok támogatása szükséges, és az Egyesült Államok egyelőre nem kötelezte el magát.

A növekvő szkepticizmus komolyan gyengítheti a csomag hatását. Az uniós nagykövetek hétfőn tárgyalták az intézkedéseket, de a jóváhagyáshoz minden tagállam támogatása szükséges. A bizottság célja, hogy még ebben a hónapban elfogadják az új csomagot.

A tervezet Kirgizisztánt is érinti: Brüsszel teljesen megtiltaná a szerszámgépek és bizonyos rádióberendezések exportját az országba, arra hivatkozva, hogy ezek segíthetik Oroszország hadiiparát. Az uniós export e termékekből Kirgizisztánba nyolcszorosára nőtt a háború 2022-es kirobbanása óta. Ugyanezen áruk Kirgizisztánból Oroszországba irányuló kivitele 1000 százalékkal emelkedett. Az EU szerint a kirgiz hatóságok keveset tettek az áramlás megfékezésére.