Szigeteket osztogatnak egy európai országban – bárki pályázhat rájuk

Svédország rendelkezik a világ legtöbb szigetével, egész pontosan 267 570 darabbal. Az északi nemzet azonban most szó szerint elajándékozza őket, legalábbis egy évre. Különleges játékot indított ugyanis a Visit Sweden.
VG
2026.02.18, 08:54
Frissítve: 2026.02.18, 11:02

Az ország turizmusáért felelős vállalat öt szerencsés nyertesnek kínál lehetőséget, hogy egy saját svéd sziget gondnokai legyenek, egy esztendő erejéig – számolt be róla az TimeOut. A kezdeményezés a nemzetközi utazókat célozza meg, és nem nyitott svéd állampolgárok számára.

Szigeteket ajándékoznak Svédországban – bárki játékba szállhat értük. Fotó: Shutterstock
Szigeteket ajándékoznak Svédországban – bárki játékba szállhat értük / Fotó: Shutterstock

Melyek a szóban forgó szigetek? 

Medbadan, Flisan, Storberget, Tjuvholmen és Marsten szigetét ajándékozzák oda a legkreatívabb pályázóknak, akiknek 18 éven felülinek kell lennie, és egy saját készítésű, rövid videóban kell elmesélniük, miért is érdemelnének meg egy saját svéd szigetet.

A játék határideje április 17., a nyerteseket pedig júniusban hirdetik ki.

A zsűri által kiválasztott legkreatívabb pályaművek készítői egy teljes évre szóló szigethasználati jogot kapnak, egy oklevéllel, egy hivatalos szerződéssel, valamint egy oda-vissza szóló repülőjeggyel együtt. A kezdeményezés a Visit Sweden és a Nemzeti Vagyonkezelő Testület (SFV) együttműködésében jött létre. Az SFV a svéd állami tulajdonú ingatlanokat – köztük 200 történelmi helyszínt és Svédország természeti területének hetedét, például parkokat és szigeteket – kezelő és védő kormányzati szerv. A játék pontos feltételei a Visit Sweden weboldalán olvashatók.

